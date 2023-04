Debido al cambio de horario que se realizará este sábado 1 de abril, el próximo capítulo de la serie Succession tendrá un leve cambio de hora en su emisión, estrenándose este domingo a las 21 horas.

La serie, que estuvo encargada de reemplazar los estrenos semanales que dejaron viudos a los fans de The Last of Us, se encuentra en su cuarta y última temporada para despedirse de la familia Roy, los propietarios de un conglomerado de medios y entretenimiento.

Si bien el estreno de la temporada ocurrió el domingo pasado a las 22:00 horas, luego de que los relojes deban retrasarse durante la media noche de este sábado, los siguientes episodios serán transmitidos a las 21:00 horas en HBO Max y HBO.

Succession retrata la disputa de poder entre Logan Roy (Brian Cox), líder de la familia y fundador de Waystar RoyCO, y su segundo hijo Kendall (Jeremy Strong), mientras el resto de los hermanos -Conor (Alan Ruck), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin)- toman diferentes bandos dentro de la confrontación a medida que van cambiando sus intereses.

En la tercera temporada, tres de los cuatro hermanos crean una alianza para desbancar a su padre. Por su parte, el mayor de los primogénitos de Logarn Roy, Connor, continúa en su propia carrera hacia su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.

A pesar de no contar con el apoyo familiar, Connor se empeña más en su propósito y seguramente será una figura codiciada en la carrera de poder de la familia Roy.

En conversación con GQ, el protagonista de la ficción, Jeremy Strong, encargado de interpretar a Kendall, espculó que el final de la serie “será como la muerte, en cierto modo”.