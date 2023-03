La serie de HBO “Succession” ha sido un éxito rotundo desde su debut en el 2018. Con su intrigante trama, personajes complejos y un reparto excepcional, la serie ha cautivado a audiencias en todo el mundo.

La historia sigue a la familia Roy, propietarios de un conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento llamado Waystar Royco. El patriarca, Logan Roy (interpretado por Brian Cox), está envejeciendo y comienza a preparar su sucesión. Sus cuatro hijos, Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck), luchan por el control de la empresa, mientras lidian con sus propias luchas personales.

Desde el primer episodio, “Succession” ha mantenido a los espectadores en vilo con giros inesperados y tramas intrigantes. La serie no tiene miedo de abordar temas difíciles como la avaricia, la corrupción y la lucha por el poder, y lo hace de una manera realista y sin censura. Esto le ha generado varias nominaciones tanto a premios Emmys como a Globos de Oro.

“La venta del conglomerado Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido”

¿Cuál es al clave del éxito de “Succession”?

Una de las mayores fortalezas de la serie es su reparto excepcional. Brian Cox lidera el grupo con su actuación intensa y convincente como Logan Roy. Los cuatro hijos de Logan son interpretados con igual habilidad por los actores, cada uno con su propia personalidad distintiva y motivaciones ocultas. Además, el reparto secundario es igualmente impresionante, con actores como Nicholas Braun, J. Smith-Cameron y Matthew Macfadyen aportando profundidad y complejidad a sus personajes.

Otro aspecto destacado de “Succession” es su cinematografía impresionante. La serie utiliza una variedad de técnicas de cámara, desde tomas largas y planos detalle, hasta montajes rápidos y movimientos de cámara fluidos. La música y el diseño de producción también son impecables, creando un mundo lujoso y atractivo que contrasta con la oscura realidad de la familia Roy.

Pero lo que realmente hace que “Succession” sea una serie tan impactante es su capacidad para explorar temas universales a través de la lente de la riqueza y el poder. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad y la ética, y sobre el costo real del éxito y la riqueza. Al mismo tiempo, la trama emocionante y el reparto convincente mantienen a los espectadores enganchados y ansiosos por saber qué sucederá a continuación.

Comentarios de especialistas

El drama terminó su tercera temporada con la familia divida completamente, quienes desean obtener un poco de poder en las decisiones importantes de la empresa familiar, ya pudo ser visualizada por un grupo exclusivo en su visualización para la prensa. Con 41 opiniones de diversos especialistas en Rotten Tomatoes, la serie promedio un 100% de aprobación en la plataforma.

Tras la emisión especial de los primeros cuatro capítulos de la serie para la prensa especializada, importantes medios de televisión y series, han presentado comentarios positivos de esta temporada. Tanto así, que los elogios han obtenido críticas de cuatro y cinco estrellas, sobre un total de cinco, de la mayoría de los críticos, según el medio NME.

Según el medio Empire, comentó: “Tu mandíbula estará en el suelo después de ver esta última temporada. Si el estándar de los primeros cuatro episodios se mantiene, sin duda está en la contienda para ser considerado uno de los mayores logros de la televisión.”

“La cuarta temporada de “Succession” cuenta una historia más cohesiva que nunca, con todos los hilos que se entrelazan de manera muy efectiva. El resultado es una temporada aún más cautivadora que las anteriores, dejándote pendiente de cada palabra de diálogo ingenioso”, fue la opinión del medio Collider sobre la serie.

Tras bambalinas

El anuncio de la última temporada de Succession eran solamente comentarios de pasillos y rumores durante los últimos meses. Pero durante una entrevista a su creador, Jesse Armstrong, al medio New Yorker, se confirmó el desenlace de la familia Roy.

Respecto a ello, la actriz que da vida a Shiv Roy, Sarah Snook, comentó su molestia frente a esto. La producción de la serie comenzó durante la primavera estadounidense, cuando se anunció al equipo que sería la parte final de la trama que envuelve a la familia Roy. “Sentí una gran sensación de pérdida, decepción y tristeza. Habría sido bueno saberlo al principio de la temporada, pero también entiendo que no se me haya dicho hasta el final porque aún existía la posibilidad de que esto no fuera el final”, comentó la actriz a Los Angeles Times.

En resumen, “Succession” es una serie de televisión excepcional que ha sido ampliamente aclamada por la crítica y el público por igual. Con una trama intrigante, personajes complejos y un reparto excepcional, la serie ha cautivado a audiencias en todo el mundo y ha consolidado su lugar como una de las mejores series de televisión de los últimos años. Si aún no has visto “Succession”, definitivamente vale la pena darle una oportunidad.

La serie se estrenará su temporada final este domingo 26 de marzo por las pantallas de HBO y el servicio de streaming HBO Max desde las 22 horas.