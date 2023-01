DC Studios nunca despidió a Henry Cavill, porque el estudio nunca lo contrató. Esta fue la explicación del mandamás de la firma, James Gunn, al ser consultado por la polémica salida del actor que encarnó a Superman en la era de Zack Snyder.

“Henry Cavill no fue despedido. Henry simplemente no fue contratado para ser Superman en la película de Superman. Nunca hubo un acuerdo para otra película, y eso no fue lo que fue”, señaló Gunn en una ronda de entrevistas a raíz del nuevo Universo Cinematográfico de DC (DCU).

A su vez, en relación a si alguno de los otros actores del “Snyderverse” estaba en los planes del DCU, Gunn reveló que podría haber “algunos, (aunque) no lo sabemos. Hablamos con Gal (Gadot). Ella está dispuesta”.

“No estoy seguro de qué vamos a hacer con eso (el proyecto con Gal Gadot). Todo lo que puedo decirte en este momento es que Henry y Ben no son parte de este universo”, remarcó el director estadounidense.

Hoy, DC Studios dio a conocer los planes para el Capítulo 1 del nuevo DCU (titulado “Gods and Monsters”), que arrancará con “Superman Legacy” (Legado de Superman) el próximo 11 de julio de 2025.

Alrededor de 2 años después vendrá el estreno de la segunda película, “Supergirl: Woman of Tomorrow” (Supergirl: La mujer del mañana). El debut cinematográfico de “The Batman 2”, por su parte, quedó agendado para el 3 de octubre de 2025.