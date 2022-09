Fue durante los Primetime Creative Arts Emmy Awards que el productor musical chileno Cristóbal Tapia recibió dos premios Emmy. La versión número 74 de la ceremonia que premia los mejores logros artísticos y técnicos de las series del momento, se llevó a cabo la noche del pasado domingo.

Tapia destacó en el evento tras ser premiado con 2 Emmy. Uno en la categoría de ‘Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial’ y otro por ‘Mejor tema principal’, donde destacó su creación musical para la serie The White Lotus de HBO.

Esta sería la primera vez que el productor chileno obtiene estos galardones. Si embargo, ya había sido nominado anteriormente, fue en 2018 que compitió también en la categoría de ‘Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial’.

Esto último por su trabajo en la serie de ciencia ficción, Electric Dreams. Ahora, sus canciones compitieron a la par de producciones musicales de series como El juego del calamar (Netflix), Only murders in the building (Hulu), Loki (Disney+) y Moon Knight (Disney+).

Además, en 2021 ya había recibido una condecoración por la canción principal de The White Lotus, que correspondió a un reconocimiento por parte de la Sociedad de Compositores y Letristas estadounidense.

Y es que la banda sonora del éxito del HBO dio que hablar desde que fue lanzada la serie en 2021, incluso actores de Hollywood han reparado en ella. Sarah Paulson por ejemplo, quien se declaró fan de la serie ese mismo año, comentó en su Twitter: “Mis días y noches están dominados por la música de The White Lotus“.

My days and nights are entirely scored by the theme music from The White Lotus.

— Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) August 2, 2021