Ya queda muy poco para el estreno de la nueva serie del universo de Star Wars. Se trata de Obi-Wan Kenobi, que podrá verse en las pantallas de la plataforma de streaming, Disney+.

La producción contará con Hayden Christensen, quien reinterpretará al poderoso Darth Vader, y con Ewan McGregor, que dará vida a su maestro y protagonista, Obi‑Wan Kenobi.

¿Cuándo se estrena Obi-Wan Kenobi?

Los dos primeros episodios de la nueva serie de Obi-Wan Kenobi, se estrenarán en simultáneo, a través de Disney+, este viernes 27 de mayo.

En total serán 6 capítulos, que verán la luz una vez por semana y que narrarán los hechos posteriores al episodio III de Star Wars: La Venganza de los Sith.

Por lo anterior, se espera que la última entrega, a cargo de Lucasfilm, se estrene el 22 de junio próximo.

– Número de episodios y fecha de estreno:

1 y 2: 27 de mayo 3: 1 de junio 4: 8 de junio 5: 15 de junio 6 (final): 22 de junio

¿De qué se trata la nueva serie de Star Wars?

Tras el éxito de las series de Star Wars (The Mandalorian y The Book of Boba Fett), Disney, empresa controladora de la productora Lucasfilm, decidió crear Obi-Wan Kenobi.

La historia relata los hechos acontecidos 10 años después de la victoria del lado oscuro y de que Palpatine o Darth Sidious, se hiciera con el control del nuevo Imperio Galáctico.

Por otro lado, se mostrará la caza de los últimos jedis por parte de Darth Vader, luego de la ejecución de la “orden 66”.

Además, la vida, aventura y peligros de Obi-Wan, sumido en su papel de Ben Kenobi en Tatooine, vigilando de cerca al pequeño Luke Skywalker.