Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, Elvis mostrará la historia del “Rey del Rock and Roll” e ícono de la cultura del siglo XX. Pero esta vez desde su complicada relación con su enigmático mánager, el coronel Tom Parker.

La historia se adentra en la compleja dinámica entre Presley (Austin Butler) y Parker (Tom Hanks) a lo largo de más de 20 años. Desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes. La película, se estrenará en Chile el próximo 14 de julio.

En el centro de ese viaje está una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Con el telón de fondo de la evolución del panorama cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

El trabajo de dirección estuvo en manos del reconocido director nominado al Óscar, Baz Luhrmann, recordado por metrajes como la adaptación de El Gran Gatsby o Moulin Rouge!.

Pero si bien, ya se conocían estos detalles, lo interesante del nuevo filme biográfico fueron los esfuerzos del joven Austin Butler por lograr el mayor parecido posible con el artista. Fue el pasado lunes que se estrenó un nuevo tráiler donde se mostraron nuevas imágenes del enigmático personaje.

Además, tras su estreno en Cannes la semana del 17 de mayo, el actor fue alabado por la crítica y la película recibió una ovación de pie que duró cerca de 10 minutos.

The Hollywood Reporter señaló en su reseña que “las secuencias de actuación en vivo son electrizantes. Filmadas por la directora de fotografía Mandy Walker con movimientos en picada para igualar el físico dinámico de Presley. Y con intimidad para capturar el sentimiento fundido que vertió en sus canciones”.

Así mismo, Screen Daily agrega que “Austin Butler interpreta a Presley con una fuerza deslumbrante durante los segmentos de conciertos de la película, que recuperan lo que era tan vital e innegable sobre ‘El Rey del Rock & Roll"”.

Austin Butler has been receiving critical acclaim for his performance as Elvis.

“He gives a performance worthy of the King.” @IndieWire

“He nails the moves, the mannerisms, and the voice.” @DailyMirror

“He is guaranteed an Oscar nom.” @standardnews

“A star is born.” @IGN pic.twitter.com/ReKgdkSenG

— Film Updates (@FilmUpdates) May 25, 2022