Esta semana se estrena en las salas de cines de Chile y el mundo Top Gun: Maverick, la segunda entrega de la película protagonizada por Tom Cruise y Val Kilmer. Aunque sus dos figuras masculinas estelares regresan, no lo hará la actriz Kelly McGillis, quien fue el rol femenino principal en la primera cinta de 1986.

Recordemos que McGillis interpretó a Charlotte “Charlie” Blackwood, la pareja sentimental del piloto Pete “Maverick” Mitchell, encarnado por Cruise.

Pero en la secuela, que debutará esta semana a 36 años de la original, ella no estará presente.

¿Por qué Kelly McGillis no estará presente en Top Gun: Maverick?

Durante una entrevista con Entertainment Tonight en 2019, la actriz de 64 años sugirió que su apariencia física actual fue el motivo de la ausencia.

“Estoy vieja y gorda y aparento la edad que tengo, y eso no es de lo que va esto. Prefiero mucho más sentirme segura en mi propia piel y en quién soy que dar valor a todas esas cosas”, comentó.

Asimismo, en la ocasión Gillis dijo que nadie de la producción de Top Gun 2 la había contactado para ningún tipo de actividad promocional del filme.

“No ha sucedido. Además, si ocurriera, tendría que evaluar dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está pasando. No puedo proyectar lo que haré o no haré en el futuro. No tengo idea porque no sé dónde estaré”, expresó en 2019.

En la ocasión, Kelly McGillis también señaló que prefiere mantenerse alejada de la coyuntura de Hollywood, pues se exilió hace décadas de la industria cinematográfica.

“Fue muy desafiante para mí tener algún tipo de identidad propia o autovaloración real que no fuera lo que hice para vivir”, reflexionó sobre su paso por el rubro.

“Simplemente, no se convirtió en una prioridad. Lo que se convirtió en prioridad inicialmente fue criar a mis hijas y ser la mejor madre que podía ser”, señaló la actriz, diagnosticada en 2014 con el trastorno alfa-1 antitripsina que aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades de hígado y pulmón.

No obstante, el director de la cinta Joseph Kosinski dijo en una entrevista con Insider, que no se consideró a McGillis ni Meg Ryan (también parte de la película original), porque se iba a contar una historia distinta.

“Esas no eran historias que estábamos lanzando”, se limitó a decir.

Cabe destacar que el nuevo interés amoroso de Tom Cruise en la cinta es interpretado por la actriz Jennifer Connelly.

Fecha de estreno e historia de la nueva Top Gun

La nueva entrega de Top Gun se estrenará este jueves 26 de mayo en los cines nacionales, con preestreno el día anterior en varias salas.

De acuerdo a FilmAffinity, la historia sitúa a “Maverick” con más de tres décadas de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada.

“Se encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su difunto amigo ‘Goose"”, dice la sinopsis.