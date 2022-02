Atentos se encuentran los fans de DC Comics, por la preventa de entradas para la película de Batman en Chile.

La cinta protagonizada por Robert Pattinson sobre el superhéroe alado tiene fecha de estreno para el 3 de marzo próximo, sin embargo, la preventa de entradas para The Batman ya comenzó en algunos países de América Latina.

Lo anterior fue anunciado el pasado 30 de enero por la misma cuenta oficial de la película, que será la más larga sobre el hombre murciélago, con 2 horas y 55 minutos.

He can’t stop what’s coming. Get tickets for #TheBatman starting February 10, only in theaters March 4. pic.twitter.com/9qnJIMKMoc

— The Batman (@TheBatman) January 30, 2022