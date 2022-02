Este miércoles se ha emitido el sexto y penúltimo episodio de El libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett), la segunda serie live action de Star Wars en Disney+ que está conectada a The Mandalorian.

Los episodios 5 y 6 han sido los que tienen más conexión con The Mandalorian, pues han continuado la historia desde el mismo punto donde terminó su temporada 2.

En este episodio, vemos a Din Djarin (Pedro Pascal) ir a visitar a Grogu (Baby Yoda) y Luke Skywalker (Mark Hamill) pero, en vez de ellos, se encuentra con otra conocida: Ahsoka Tano (Rosario Dawson).

En paralelo, vemos a un joven Luke entrenando a Grogu. Aunque al pequeño le cuesta concentrarse, sigue las instrucciones de su maestro y poco a poco va mejorando.

De vuelta con Ahsoka, la jedi conversa con Mando para hacerle entender que reunirse con Grogu puede afectarle mucho a ambos, por lo que no es una buena idea.

Finalmente, Din sólo ve a su hijo adoptivo desde lejos y se retira, encargándole a la jedi que le entregue su regalo.

En la mitad del episodio, al fin ocurre el momento que los fans de Star Wars deseaban desde hace mucho: Luke y Ahsoka juntos en una misma escena.

En pantalla, nunca se había revelado si ambos sabían de la existencia del otro, pese a que convivieron en la misma época.

The Book of Boba Fett spoilers

–

–

–

–

–

–

This was something I've always wanted to see happen in Star Wars. It feels unreal seeing Luke and Ahsoka meet. Ahsoka referencing Anakin made it 100x better. pic.twitter.com/ASdw7tRRHg

— Cody | Star Wars Content (@codyfettt) February 2, 2022