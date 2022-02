Matt Reeves el director de “The Batman”, la nueva película del hombre murciélago del mundo de DC Comics, compartió la escena del filme en Vimeo, debido a que ya se había difundido, pero en mala calidad.

Luego en su Twitter detalló: “Muchos de ustedes quizás ya vieron esta escena de @TheBatman en línea, así que decidí publicarlo en Vimeo en 4k”.

Y agregó “las entradas salen a la venta el 10/2! Mientras tanto, espero que disfruten este adelanto… ¡#TheBatman sale #EnCines el 4 de marzo!”

Many of you may have seen this scene from @TheBatman floating around online, so I decided to put it on my vimeo in 4k. #AdvanceTickets go on sale 2/10! In the meantime, hope you enjoy this sneak peak… #TheBatman comes out #OnlyInTheaters on March 4th!https://t.co/ZIA8RjHqen

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 30, 2022