El pasado sábado HBO MAX estrenó Return to Hogwarts, el esperado especial de aniversario de Harry Potter, pero más allá de la nostalgia que desató en los fans, lo que realmente llamó la atención fue un inexplicable error.

Resulta que a los cinco minutos del inicio del programa, los actores recordaron cómo los libros de JK Rowling habían marcado su infancia. Entre ellos apareció Emma Watson, quien por más de una década dio vida a Hermione Granger.

Para ilustrar sus palabras, el programa decidió mostrar una foto de la actriz en la niñez. En ella se le veía en una mesa comiendo un snack con un cintillo de Mickey Mouse.

¿Cuál es el gran problema? La niña de la foto no era Watson, sino que Emma Roberts, la actriz norteamericana y musa de Ryan Murphy, protagonista de American Horror Story, Scream Queens y muchas otras producciones.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022