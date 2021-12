Este sábado 1 de enero HBO MAX estrenará Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts.

El especial, al que tuvo acceso BioBioChile, reúne a casi todo el elenco.

En 102 minutos, el programa promete llevar a los espectadores más fanáticos desde las carcajadas hasta casi las lágrimas.

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts incluso se dio un tiempo para recordar a quienes han muerto.

¿Ejemplos? Richard Harris (primer Dumbledore), Richard Griffiths (tío Vernon), Helen McCrory (Narcissa Malfoy) y Alan Rickman (Snape).

No obstante, hubo un gran ausente: J. K. Rowling.

Aunque apareció, la autora y creadora del universo solo lo hizo en cuatro cortas oportunidades.

Y esas ni siquiera fueron parte del especial, sino que se acudió a una entrevista grabada en 2019, que ni siquiera fue mencionada en los créditos.

Si hilamos fino, los cuatro extractos del diálogo solo apoyan lo que otras personas comentan.

Así escuchamos a J. K. Rowling hablar sobre lo difícil que fue encontrar al niño para personificar a Harry.

Luego ella subraya el alivio que sintió cuando dieron con Daniel Radcliffe.

Finalmente se ve a la escritora recordando su primera visita al Gran Salón y lo que cree del mundo de Harry Potter.

Aunque se asumía que no sería invitada, ahora es oficial que la producción y Warner Bros. decidieron excluir a Rowling de la reunión.

¿El origen del problema? Junio de 2020, cuando la escocesa fue acusada de transfobia.

La historia es así: todo partió cuando publicó en su cuenta de Twitter una columna de opinión sobre “las personas que menstrúan” y el mundo post covid-19.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura que había una palabra para esas personas. Que alguien me ayude”, escribió.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020