En enero de 2021, en medio de una sequía de producciones por la pandemia del coronavirus, Disney+ lanzó Wandavision, la primera serie de Marvel que, pese al amor y odio que trajo, acababa siendo tendencia cada viernes de estreno. Pero este éxito no solo habría durado las ocho semanas en las que se emitió la serie, ya que se coronó como la serie más pirateada del 2021.

Según el reporte de Torrent Freak, la lista que tuvo a Game Of Thrones a la cabeza entre 2011 y 2019 y a The Madalorian con Pedro Pascal en 2020, tuvo ahora a la serie enfocada en Wanda Maximoff a la cabeza, que fue descrita en el sitio como “un éxito en Disney+ y en sitios piratas con cada episodio descargado millones de veces”.

Wandavision no sólo logró tener éxito en esta rama. La serie tiene dos nominaciones a los Globos de Oro, 4 a los suspendidos Critic’s Choice Awards y una a los Grammys por la canción Agatha All Along. La ficción ya tiene confirmada una serie spin off que no tiene fecha agendada.

Además de Wandavision: Marvel a la cabeza

La lista muestra el éxito de las historias de Marvel en sus producciones: Además de la serie de la bruja escarlata, tiene a Loki en el segundo lugar y a The Falcon and the Winter Soldier en el cuarto. Pero eso no es todo: cada serie que forma parte de la llamada Fase 4 está en el top 10.

Viendo todas las series y sagas que iniciaron este 2021, se podría decir que este año para Marvel se centró en la introducción de esta nueva etapa de nuevos héroes: Loki nos mostró cómo el multiverso fue activado y las realidades se irán mezclando, como lo que promete la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De igual forma, Hawkeye y la historia de Falcon y Bucky nos mostró a los nuevos héroes que estarán bajo el nombre de los Avengers.

Aunque no se sabe de nuevas series de la franquicia, el cine se inundará de fanáticos que buscan ver esta nueva y gigantesca parrilla de películas agendadas para el 2022.

El ránking

De acuerdo a Torrent Freak, el estudio se basa en la emisión de cada capítulo, por lo que las series que se lanzaron con todos los episodios de golpe se vieron en desventaja. “Según cálculos aproximados, La Casa de Papel podría ocupar el quinto lugar, mientras que El Juego del Calamar también habría entrado en el top 10″, apuntaron, sin señalar si habría triunfado en la lista.

El estudio se dedicó a investigar el número de descargas por episodios, por lo que no se considerarían las series vistas por sitios piratas de transmisión en línea.