Medios en Estados Unidos confirmaron este jueves que Disney y Marvel Studios trabajan en lo que será un próximo spin off de la serie Wandavision, el cual tendría como protagonista a Kathryn Hahn y su rol como villana: Agatha Harkness.

De acuerdo a lo que reporta Variety, esta producción podría tratarse de una “comedia oscura”, aunque los detalles de la trama no han sido revelados.

Por otro lado, Jac Schaeffer sería nuevamente el escritor y productor ejecutivo de una serie relacionada a WandaVision, que tuvo gran éxito durante 2020.

Hay que recordar que en la mencionada ficción Hahn comenzó interpretando a Agnes, una vecina bastante particular de Wanda y Vision. Posteriormente se conoció que en realidad era Agatha.

De momento la actriz también es parte de una serie en desarrollo que trata sobre la vida de la comediante Joan Rivers. A eso se suma otra producción de Apple llamada The Shrink Next Door y la función Knives Out 2.

Por ahora no existe mayor información respecto al mencionado spin off, por lo que habrá que esperar para conocer fechas de estreno o revisar el trailer.

Hay que señalar que Hahn ganó dos MTV Movie & TV Awards por WandaVision, tanto como “Mejor Villana” como por haber participado en la “Mejor Pelea”.