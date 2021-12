Este jueves llega a los cines chilenos Spider-Man: No Way Home, una de las cintas más esperadas del año y que promete convertirse en todo un éxito de taquilla.

Sin ir más lejos, la preventa de entradas se agotó en pocas horas y no sólo en Chile, sino que en todo el mundo.

Esta tercera entrega de la historia encabezada por Tom Holland, se sitúa justo después de la segunda película Spider-Man: Far From Home.

En ella, el reportero J.J. Jameson (J.K. Simmons) revela públicamente la identidad del superhéroe, mostrando al mundo el rostro de Peter Parker y acusándolo de matar al villano Mysterio, crimen que no cometió.

¿Tiene escenas post-créditos Spider-Man: No Way Home?

BioBioChile pudo ver la cinta, y por respeto a nuestros lectores no revelaremos spoilers, lo que sí les podemos contar es que la película cuenta con escenas post-créditos.

De hecho, son dos momentos los que se pueden apreciar tras el fin de la película. Una en la primera mitad de estos, y la segunda al final, por lo que la recomendación es quedarse hasta el último segundo.

Como toda película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Spider-Man: No Way Home deja varias piezas listas para ser unidas en las próximas entregas que está preparando.

Recordemos que la siguiente cinta por estrenar del estudio es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llegará a los cines el 6 de mayo de 2022; seguida por Thor: Love and Thunder, que debutará el 8 de julio.