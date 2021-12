Marvel Studios ha liberado el primer minuto de la esperada Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), la tercera película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) centrada en el Hombre Araña.

El video fue emitido en el programa de televisión estadounidense Late Night with Seth Meyers y se filtró en redes sociales.

La primera escena de la nueva cinta comienza en el preciso instante en que terminó la segunda de la -hasta ahora- trilogía, Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: Lejos de casa).

Allí se puede ver cómo el reportero J.J. Jameson (J.K. Simmons) revela públicamente la identidad de Spider-Man, mostrando al mundo el rostro de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, y acusándolo de matar al villano Mysterio, crimen que no cometió.

Parker rápidamente reacciona, recogiendo a MJ (Zendaya) y alejándose de la gente que los estaba acosando.

Tom Holland había adelantado hace unos días, en una entrevista con el programa de TV británico The Graham Norton Show, que el filme comenzaría en la misma escena en que terminó el anterior, lo cual ha resultado ser cierto.

FIRST MINUTE OF #SpiderManNoWayHome! dTOM WAS RIGHT IT STARTS ONE FRAME AFTER FFH pic.twitter.com/eHdXMjN0Mh

— sebbazz (@sebbazz) December 10, 2021