Espíritus Oscuros (Antlers) es la más reciente aventura en el género del terror del director Scott Cooper, con la producción de Guillermo del Toro (Searchlight Pictures).

La entrega está basada en la historia corta A Quiet Boy y en su guión también cuenta con un componente nativo americano.

Eso de la mano del Wendigo, un espíritu que en pueblos indígenas de Estados Unidos está relacionado a malas noticias.

¿De qué trata Espíritus Oscuros? Todo parte en un pueblo del estado de Oregon, en una mina abandonada que pasó a usarse como laboratorio de droga.

Allí nos encontramos inmediatamente con el ser que dará problemas a lo largo del film y que a su paso solo dejará muerte.

Luego conocemos a los protagonistas de la trama: una profesora interpretada por Keri Russell (The Americans, Star Wars: El Ascenso de Skywalker), su hermano oficial de policía, Jesse Plemons (El irlandés, Breaking Bad); y Jeremy T. Thomas, un alumno de Russell que hace su debut en la pantalla grande como Sawyer Jones.

900 audiciones para elegir al protagonista

BioBioChile conversó con Cooper en la antesala del estreno de la película y nos contó que no fue nada fácil dar con el protagonista perfecto para la historia.

Además reveló cómo Guillermo del Toro lo convenció de adentrarse en el proyecto.

Lee a continuación la entrevista.

– ¿Cómo te involucraste con Espíritus Oscuros?

– Bueno, Guillermo del Toro fue uno de mis productores y me dijo “Scott, tus ultimas tres películas han sido de terror y nadie sabe. ¿Considerarías dirigir una película de terror de verdad?” Dije sí.

Mis primeras experiencias de cine de terror fueron con mi hermano mayor cuando era muy joven para verlas: Halloween de John Carpenter, El Exorcista, Alien de Ridley Scott, Don’t Look Now de Nicolas Roeg. Siempre me ha gustado ese género.

Como intento nunca hacer una misma película dos veces, hice un musical, una de gangsters, un western, me pregunté por qué no uno de terror.

Además, ese es el género que mis hijas siempre ven, entonces pensé “al final una película mía que verán”.

– ¿Cómo llegó Guillermo del Toro, era tu fan?

Bueno, eso tendrías que preguntárselo a él. Sospecho que sí, si no creo que no me lo hubiese pedido.

Me contactó y me dijo que nadie sabía que mis últimas tres películas habían sido de terror.

Él tuvo que ver con la adaptación de la historia corta. Como sabían que escribo todas mis películas me dijeron “hazla tuya”. Había muchas cosas que quería agregar y al final esa fue la película que viste.

Guillermo del Toro estaba involucrado con la película desde antes que yo, pero yo no la habría hecho si no fuera por él.

– El elenco es de terror, literalmente: tienen a Keri Russell, a Jesse Plemons y al niño, que es realmente espectacular…

Oh, muchas gracias. Me hace muy feliz escucharte decir eso.

No fue fácil encontrar a Jeremy. Creo que vi a 900 niños alrededor del mundo.

Quería a alguien a quien inmediatamente pudieras relacionar con un niño que había vivido un trauma.

Muchas de sus escenas eran en completo silencio. Quería que él fuera la nave que nos llevara en este viaje.

Creo que él da una de las mejores actuaciones de todas las películas que he dirigido. He trabajado con grandes actores y este fue su primer rol.

Kerri es una de nuestras mejores actrices, muy cercana, y Jesse ha estado en tres de mis películas. Es un gran amigo, su rol lo escribí especialmente para él.

– ¿Cómo surge incorporar el componente indígena de la historia?

Como sabes, el Wendigo es parte del folclore nativo norteamericano y se manifiesta de muchas formas, pero casi siempre como un espíritu.

Wendingo se traduce como “codicia” y se relaciona con la llegada de los europeos a América del Norte, cuando colonizaron a los nativos, los violaron, acabaron con su tierra, sus recursos, y los obligaron a recurrir al canibalismo. De ahí sale.

Si viste mi película Hostiles, ella trata de nativos y algunos de sus problemas producto de la colonización por parte del Ejército de Estados Unidos. Esta es una continuación de eso, está acá nuevamente por una razón.

Me interesa la historia de los pueblos indígenas y los aprietos de los últimos 400 años.

– Si pudieras hablar con nuestros lectores y promocionar Espíritus Oscuros, ¿qué les dirías?

Es una película que trata de un pequeño niño con grandes problemas, que al final es la historia de nosotros. Todos tenemos grandes problemas. Y que para algunos la vida puede ser desagradable, bruta y corta.