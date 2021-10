El primer teaser tráiler de House of the Dragon ha sido publicado este martes. La precuela de Game of Thrones se estrenará próximamente en HBO Max, pero la fecha exacta no fue revelada.

La nueva serie nos mostrará cómo era el reinado de la casa Targaryen en los Siete Reinos unos 200 años antes de que existiera Daenerys T. y Jon Snow (Aegon T.).

El adelanto tiene un tono oscuro y muestra a distintos miembros de la dinastía, identificables por su característico cabello blanco.

Además, da muestras de un trono de hierro que lucía muy distinto a como lo conocimos en Juego de tronos.

Se espera que la producción llegue a las pantallas de HBO y su servicio de streaming en 2022.

Los actores principales son liderados por Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Rhys Ifans como Otto Hightower y Steve Toussaint como lord Corlys Velaryon.

Esta serie estará basada en otra saga de libros del escritor George R.R. Martin, Fire and Blood (Fuego y sangre), que pertenece al mismo universo de sus novelas de Canción de hielo y fuego, las cuales sirvieron de inspiración para Juego de tronos.