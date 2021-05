Hace unos días comenzaron las grabaciones de la nueva serie ambientada en el mismo universo que Game of Thrones, House of the Dragon.

Luego de que se filtraran algunas imágenes de las mismas en redes sociales, HBO decidió publicar las primeras fotos oficiales de la nueva producción.

Además, la cadena reiteró que la primera temporada se estrenará en 2022.

Esta precuela estará inspirada en la novela Fire and Blood de George R.R. Martin, publicada en 2018, que cuenta la historia de la casa Targaryen y su dominio de los Siete Reinos.

En estas fotos, podemos ver al actor Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen y la actriz Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen.

Además, está Olivia Cooke como Alicent Hightower, Rhys Ifans como Otto Hightower y Steve Toussaint como lord Corlys Velaryon.

En las capturas únicamente se puede ver a los personajes principales en una playa, sin que se pueda apreciar nada respecto a la escenografía real que tendrá.