Y llegó el gran día. Este miércoles se estrenó la esperada serie Loki en Disney+, la cual trae de regreso a la vida al villano más querido del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Esta producción adentrará a los espectadores no sólo al mundo de los multiversos, las líneas temporales, y dimensiones antes nunca presentadas en el MCU, sino que también a una nueva faceta mucho más humana del llamado Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston.

La nueva serie que saca al “Dios de las mentiras” de la sombra de su hermano Thor, transcurre después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, cuando logra escapar con el Teseracto, dando pie a una infinidad de posibilidades en su historia.

De hecho, gracias a esta huida conocemos por primera vez a la Agencia de Variación Temporal, que se encarga de velar precisamente la Sagrada Línea Temporal. Y aunque la acción inicia en 2012, la historia se pasea por otros periodos, desde el año 79 después de Cristo, pasando por el 1549 hasta unos 40 años en el futuro.

En esta nueva aventura, Hiddleston está acompañado por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Todos bajo las órdenes de la directora Kate Herron, y del guionista principal Michael Waldron, conocido por escribir Rick y Morty y uno de los responsables Doctor Strange: In the Multiverse of Madnees.

BioBioChile conversó en exclusiva sobre el estreno con Waldron, quien comenzó alabando el trabajo que realizó el equipo tras la producción. “La serie es genial. Estoy muy orgulloso de ella. El equipo hizo un excelente trabajo, y no hay nada que hubiese cambiado”, dijo.

La única excepción a esa afirmación, es que le hubiese encantado haber sido parte del elenco. “Me habría gustado estar en la serie. Creo que es una pena no haber podido estar. Me habría gustado haber podido interpretar a Mobius. Owen Wilson es genial, pero debí haber sido yo”, bromeó.

Eso sí, hay un elemento de la serie que lo tiene bastante expectante. “Estoy emocionado por la música, quiero que la gente escuche el soundtrack. Creo que nuestro score es tan bueno, la gente va a quedar impactada”, reconoció sobre la banda sonora que estuvo a cargo de la compositora nominada a un Emmy, Natale Holt.

¿Loki es de género fluido?

Hace algunos días, un minucioso fan de Marvel notó un detalle en la ficha policial de Loki. En la casilla donde se registra su sexo, no aparece ni “masculino” ni “femenino”, sino que “fluido”.

Para quienes lo desconocen, las personas de género fluido son aquellas que no se identifican con una sola identidad de género, sino que circula entre varias.

“Loki es un personaje con el que tanta gente que no se sentía representada encuentra representación. Eso es algo que como equipo creativo sabíamos, era importante para nosotros”, afirmó Waldron.

“Cómo eso se desarrolla eso en la serie, prefiero que se vea en vez de yo explicarlo, porque pienso que sería dramáticamente mucho más satisfactorio verlo y ver qué pasa”, agregó.

La identidad de género de Loki es un tema que ha sido abordado en la mitología y en los cómics, especialmente considerando que al ser el dios del engaño, puede cambiar su género a voluntad y lo disfruta, además.

“Tom es absolutamente nuestro capitán”

Waldron y Hiddleston comenzaron a trabajar juntos en el proyecto desde el principio, y según explicó el guionista, el actor fue parte fundamental de la construcción del personaje.



“Tom es Loki”, sentenció de partida Michael. “Él se sentó con nosotros en la sala de escritores, respondió preguntas. Tuvimos innumerables comidas juntos donde hablamos del personaje, él ayudó con diálogos y actuaciones. Él es absolutamente nuestro capitán”, sentenció.

Owen Wilson, previamente también había destacado el rol fundamental del actor en la producción. “Antes de que empezáramos a filmar, Tom fue muy generoso y pacientemente me guió a través de la mitología de MCU. Dejándome hacer preguntas … creo que es muy útil y muy importante para nuestra dinámica de filmación de las escenas en las que vamos a repasar esas cosas. Eso fue muy importante para mí, ir a la escuela Loki”, confesó en una rueda de prensa.

Pero, ¿podremos ver más de Loki después de esta la serie? Waldron es cauto ante la opción de un posible segundo ciclo y se limita a responder con un “Veremos”. No obstante explicó que su idea siempre es “contar la historia completa, pero más allá de esta temporada… veremos”.

Con la misma precaución el guionista respondió a qué esperar de la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. “Es una película de Sam Raimi, es todo lo que diré”, cerró, haciendo alusión al director del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.