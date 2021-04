Deadpool es uno de los personajes que se ha vuelto sumamente popular, no sólo en las páginas de los cómics sino que también en la pantalla del cine.

Gracias a su humor ácido y sus comentarios dirigidos al espectador, el antihéroe termina burlando cualquier tipo de regla establecida, ganándose así un espacio en el corazón de todos los fanáticos de los superhéroes y ahora en los lectores de manga.

Recientemente, el personaje que en el cine es interpretado por Ryan Reynolds sorprendió a todos al protagonizar un llamativo crossover nada menos que con My Hero Academia.

Para dar un poco de contexto: en 2019, la empresa norteamericana de cómics Marvel trabajó en conjunto con la icónica revista japonesa Shonen Jump, instancia en la cual surgió la idea de traspasar al héroe a las viñetas del manga tradicional en Deadpool: Samurai.

Obviamente los creadores no han perdido el tiempo y ya han parodiado a Demon Slayer en una de sus portadas. Y no sólo eso, ya que además Deadpool ha hecho equipo con el poderoso All Might de My Hero Academia.

En una ridícula batalla contra Thanos (al estilo de este personaje), Deadpool le pidió ayuda a múltiples aliados de su universo original como Hulk y Venom, pero cada uno va a fallar en controlar a este enemigo, hasta que el “héroe número uno” llega al rescate con uno de sus ya reconocidos Detroit Smash y salva al protagonista agregando solo su lema: “Ya estoy aquí”.

Vale la pena aclarar que este capítulo especial contó con el creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, como artista invitado, lo que explica el por que se usó a All Might en un momento de tal necesidad.

Además, Horikoshi ha declarado ser un fanático de las historietas norteamericanas.