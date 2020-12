Hace poco menos de un mes que Disney+ debutó en América Latina, donde rápidamente se convirtió en una gran competencia para los demás servicios de streaming que han dominado la región.

Pero la plataforma no apostará sólo por producciones norteamericanas y de Hollywood, sino que también dará un espacio a más de 70 producciones originales de la región, desarrolladas en Brasil, México, Argentina y Colombia.

La primera de ellas debutó el mismo día del estreno de la plataforma. Sobrevolando, es el nombre de la serie de National Geographic y que cuenta con la narración de Fito Páez. ¿Pero podremos ver producciones chilenas próximamente?

“Sí”, aseguró a BioBioChile Fernando Barbosa, general manager media networks, The Walt Disney Company Latin America. “Obviamente tenemos algunos territorios que priorizamos más que otros, como Brasil y México, por su volumen y negocio masivo que hay en esos países. Pero también estamos considerando varias producciones chilenas, de origen chileno, o que tengan algún elemento chileno”, añadió en una videoconferencia.

“Pero más allá de eso, muchas de las producciones locales nuestras, planteadas en Disney, llevan elementos regionales, y en el caso de Chile, llevan talento chileno. Así que Chile siempre está considerado dentro de las fórmulas nuestras”, agregó.

Por ejemplo, el actor nacional Pedro Pascal es el actual protagonista de la serie The Mandalorian, mientras que el también actor nacional Santiago Cabrera interpreta uno de los roles principales en Amadrinhada, película recién estrenada en la plataforma.

Según Barbosa, la compañía no descarta adquirir contenidos locales de toda la región en la medida que sean revelantes para la plataforma. “Nosotros catalogamos el producto de dos formas: un producto que puede traer nuevos suscriptores, que generalmente son producciones locales o alguna producción local potente que al lanzarla en Disney+ puede atraer el interés de la audiencia para suscribirse; y segundo, está el producto de retención, que son productos que producimos o adquirimos y que creemos que nos va a ayudar a retener al suscriptor, porque hoy en día es muy fácil irse”, explicó.

Las primeras semanas

El 17 de noviembre llegó la plataforma a América Latina y lo hizo con bombos y platillos. ¿Pero cuál es el balance hasta ahora?

“Más allá de que no puedo decir el número de suscripción, porque está bajo candado, puedo decir que nos ha ido increíblemente”, aseguró Fernando.

“Nos hemos dado cuenta del interés por Disney+ en la región, y para mí ha superado las expectativas. Y cuando lo comparo con los lanzamientos de plataformas importantes, lanzadas hace mucho tiempo en la región, estamos más arriba del promedio en cuanto al comparativo, aunque varias de estas plataformas tienen 11 o 12 años en el mercado”, añadió.

“Estamos muy contentos, y creo que poco a poco vamos a tener una penetración masiva, pero la compañía está muy contenta”, sentenció.

Pero a pesar de la buena recepción, las primeras horas de Disney+ en la región estuvieron marcada por la molestia de algunos fans de Los Simpson, con el que hecho que hay sólo dos temporadas disponibles en la plataforma.

Barbosa explicó la lógica tras ello. “Hay que recordar que tenemos dos plataformas: la lineal y no lineal, entonces no es que podamos deshacernos de un negocio robusto como es el lineal que tenemos en la plataforma de televisión de pago, donde están Los Simpson hace décadas a través de canal Fox, que es nuestro hoy en día”, afirmó el ejecutivo, agregando que su espacio no lineal sigue siendo algo nuevo para la empresa.

“Te puedo decir que todo lo que es no lineal, es un ensayo y error. Entonces con sólo dos temporadas de Los simpson, tal vez vamos a darnos cuenta que el público y los suscriptores de Disney+ nos piden más y ahí vamos a tener que ajustarnos”, aseveró.

“Todo es un ensayo y error, nada está escrito. De hecho, nos vamos a ir dando cuenta que muchos contenidos no funcionan o que los que creímos que iban a no funcionar, sí lo hacen. Este negocio de Disney, directo al consumidor es una bestia, y la bestia come mucho contenido y hay que darse cuenta que hay contenido que sirve y otro que no”, agregó.

“El caso de los Simpson es interesante y es posible que los suscriptores pidan más y lo estamos anotamos para el futuro”, aseguró.

Estrenos online

Barbosa también se dio el tiempo para comentar el nuevo fenómeno que se está dando en la industria, provocado por la pandemia de coronavirus. Y es que debido al virus, algunos títulos taquilleros debieron y serán lanzados paralelamente en el cine y en los servicios de streaming.

Disney lo hizo en septiembre con Mulán y repetirá la fórmula a finales de diciembre con Soul de Pixar, mientras que Warner Bros. ya anunció que hará lo propio con todos sus estrenos para 2021, los que llegarán a la pantalla grande y a HBO MAX.

“Fue una gran noticia esa de Warner, pero es una noticia impactante en la industria (…) Yo creo que todo esto ha sido propagado y acelerado por la pandemia y por la no asistencia a las salas de exhibición. Hasta el momento no hay ninguna declaración oficial de Disney, sobre si aplicaremos la fórmula de Warner. La estrategia de Warner, es una medida que nuestra compañía, hoy por hoy, no la está siguiendo”, sentenció el ejecutivo.

“Ahora sí puedo decir que vamos a tener películas que irán directo a Disney+ y otras que tendrán su estreno inicial en el cine. Además, todos los que estrenos en cine en América Latina, a los tres o cuatro meses, Disney+ lo tendrá. Más allá de que vamos a tener contenido estratégico, el cual la compañía va a determinar si va a ir antes al streaming o simultáneamente con el cine”, dijo.