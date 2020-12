Hace un tiempo Warner Bros. anunció que lanzaría “Wonder Woman 1984” paralelamente en cines y en su plataforma de streaming HBO MAX. Este jueves, la empresa volvió a sorprender.

Según la revista Variety, Warner planea una estrategia similar para sus estrenos de los próximos 12 meses, incluyendo filmes esperados como “The Matrix 4,” “Dune”, “In the Heights” y “The Suicide Squad”.

De esta forma, las cintas debutarán en cines y streaming al mismo tiempo, en sus respectivas fechas de estreno.

Otras producciones que también se lanzarán con esta modalidad son: “The Little Things”, “Judas and the Black Messiah”, el remake de “Tom and Jerry”, “Godzilla vs. Kong”, la adaptación de “Mortal Kombat”, “Those Who Wish Me Dead”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “Space Jam: A New Legacy”,”Reminiscence”, “Malignant” y “King Richard”.

Las producciones estarán disponibles para los suscriptores de HBO Max durante 31 días, tras lo cual solo se exhibirán en cines hasta que lleguen a plataformas de arriendo como Amazon, iTunes o Fandango.

La medida responde a la crisis que se vive globalmente debido a la pandemia de coronavirus que mantiene muchos cines cerrados y ciudades confinadas en todo el mundo, además de las advertencias de no reunirse con grandes grupos de personas en un espacio cerrado.

“Vivimos en una época sin precedentes que requiere soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group”, afirmó Anne Sarnoff, presidente y CEO de WarnerMedia en un comunicado.

“Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los EE.UU. probablemente operarán a capacidad reducida a lo largo de 2021″, añadió.

“Con este plan único de un año, podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición con un flujo constante de películas de clase mundial, al mismo tiempo que brindamos a los espectadores que pueden no tener acceso a los cines o no están listos para volver al cine oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021”, continuó.

“Lo vemos como un beneficio mutuo para los amantes del cine y los expositores, y estamos muy agradecidos con nuestros socios cinematográficos por trabajar con nosotros en esta innovadora respuesta a estas circunstancias”,cerró.

Recordemos que la secuela de Wonder Woman marcará el inicio de este nuevo sistema cuando d debute el próximo 25 de diciembre.