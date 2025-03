Garbage vivió una situación insólita al terminar su presentación en REC 2025, cuando al regresar al escenario para su última canción, nadie pudo escucharlos ya que no tenían sonido. A pesar de que los artistas continuaron su performance sin darse cuenta, desde el público se escuchaban gritos de desconcierto.

Una situación bastante extraña vivió Garbage en el fin de su presentación en REC 2025. Esto sucedió cuando la agrupación volvió al escenario para tocar su última canción, pero… nadie la escuchó.

De acuerdo a lo que se observó, los artistas no tuvieron sonido, presuntamente porque los equipos ya no estaban en funcionamiento, sin embargo, ellos no se dieron cuenta.

De esta forma, pudo verse a la banda realizando la performance, pero desde el público nadie era capaz de oirlos. En algo sumamente extraño.

Sin ir más lejos, en el registro son claros los gritos de “¡no se escucha, no se escucha!”, ante una Shirley Manson que veía bastante extrañada.

Garbage sin sonido

Después de dos días impecables, el cierre del #REC2025 fue vergonzoso.

A alguien se le ocurrió que sería buena idea cortarle el audio a @garbage cuando decidieron volver al escenario.

Despropósito total.

¿Qué pasó @rec_festival? pic.twitter.com/D7ZM0Ji935 — Javier del Río 🍉 (@jdelrio70) March 17, 2025

La situación también fue evidenciada en redes sociales, donde muchos criticaron a la organización por el fin del show.

Hay que señalar que grupo realizará una presentación en el Movistar Arena, para luego seguir con su gira internacional.

