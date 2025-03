Hollywood bajo presión: Estrellas como Scarlett Johansson revelan que son constantemente presionadas por los estudios para unirse a las redes sociales y promocionar sus trabajos, dejando entrever que la popularidad en plataformas digitales se ha vuelto un requisito tan importante como el talento. Johansson compartió que fue sugerida por Universal Pictures abrir una cuenta de Instagram para promocionar 'Jurassic World: Rebirth', pero se negó, manteniendo su postura de no participar en redes sociales para preservar sus valores fundamentales, dejando en evidencia el conflicto entre la autenticidad y las demandas del mundo del entretenimiento.

Las redes sociales han abierto el debate entre los actores más connotados de Hollywood, luego de que varios afirmaran recibir presiones de parte de los estudios para unirse a ellas con el fin de promocionar sus trabajos.

Sin ir más lejos, hace unos meses Maya Hawke (Stranger Things) reveló que como parte de un casting le consultaron cuál era su cantidad de seguidores, dejando entrever que el conseguir papeles ya no solo es un tema de talento, sino que también de popularidad.

Quien no quedó exenta de este requisito fue la actriz estadounidense, Scarlett Johansson, quien en una entrevista reveló que constantemente es presionada a unirse a las redes sociales, inclusive Universal Pictures le sugirió abrir una cuenta de Instagram como parte de la promoción de ‘Jurassic World: Rebirth’.

“Incluso recibí un correo de Universal (Pictures) y me dijeron: “Oye, ¿considerarías unirte a Instagram junto con el estreno de Jurassic World: Rebirth?”. Me presionan mucho para que me una a las redes sociales”, reconoció a InStyle.

Sobre lo que agregó: “¿Hay alguna manera de poder hacer esto y ser fiel a mí misma? No lo sentía”.

La actriz relató que esta no ha sido la única ocasión en que el tener redes sociales se ha convertido en un atributo transversal para su trabajo, pues en 2022 inició una empresa de belleza natural, donde su socia tenía como objetivo principal lograr que abriera una de estas plataformas.

Al respecto, Scarlett Johansson dijo que fue tan convincente que incluso lo conversó con su terapeuta, pero no sentía que fuera adecuado.

“Supongo que es algo que tengo que hacer. Pero va en contra de mis valores fundamentales. Creo que se trataba más bien de: ¿Cómo expreso eso también? Porque hay tantas expectativas de…”, relató, tras revelar que se negó.

Actualmente, la actriz no tiene cuentas en redes sociales y según relata, espera que así se mantenga sin afectar a su carrera actoral.