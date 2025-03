El actor Jonathan Majors, quien fue despedido del Universo Cinematográfico de Marvel por agredir a su exnovia Grace Jabbari, reveló detalles personales inéditos en una entrevista con The Hollywood Reporter. Durante el juicio, se supo que Majors causó lesiones a Jabbari, resultando condenado a libertad condicional y a un programa de intervención doméstica. El actor, de 35 años, también compartió experiencias de abuso sufridas desde la infancia en Dallas. A pesar de admitir su responsabilidad en el incidente con su exnovia, Majors mencionó que buscar ayuda lo ha ayudado a comprenderse a sí mismo. Antes del arresto en 2023, Majors había destacado en películas y series, con un futuro prometedor en Marvel como Kang el Conquistador. Ahora, tras cerrar su caso, busca reconstruir su vida personal y profesional, con el estreno de la película Magazine Dreams marcando un nuevo comienzo el 21 de marzo.

En una entrevista concedida al The Hollywood Reporter, el actor Jonathan Majors, quien iba a estelarizar el Universo Cinematográfico de Marvel, pero que terminó despedido por agredir a su exnovia, la bailarina británica Grace Jabbari, dio detalles inéditos de su vida privada.

Durante el juicio, se supo que el intérprete, fue el responsable de un corte en la oreja de Jabbari, además de causarle una fractura en un dedo.

Majors de 35 años, fue condenado a libertad condicional y a seguir un programa de intervención doméstica de 52 semanas.

En el diálogo con el medio estadounidense, Majors complementó que el juicio fue una instancia difícil de sobrellevar. “Es una angustia como nunca antes había experimentado y se fue agravando cada vez más”, agregó Majors, quien protagoniza Magazine Dreams, en su regreso a la gran pantalla.

Aunque también, el actor tuvo palabras sobre una serie de abusos que sufrió en su infancia, en Dallas, cuando su madre, una pastora religiosa, lo criaba. Cabe mencionar que su padre, es un pianista clásico que servía en la Fuerza Aérea, pero los abandonó cuando él tenía 8 años.

Un año después, según contó, comenzó a sufrir abuso por parte de personas de su entorno.

En ese sentido, expresó que “lidié con abuso sexual tanto de hombres como de mujeres desde que tenía 9 años”, comentó Majors. “De personas que se supone que deben cuidarte, en ausencia de un padre. Estaba jodido”.

Respecto al episodio de violencia vivido con su entonces pareja, Majors aclaró, que su comportamiento no es pretexto por lo experimentado en su infancia. “No hay excusas, pero al buscar ayuda, comienzas a comprender cosas sobre ti mismo”, indicó.

¿Qué pasó con Jonathan Majors?

Antes de su arresto en marzo de 2023, su carrera estaba en pleno ascenso. Había protagonizado las películas Creed III, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Lovecraft Country, serie por la que fue nominado al Emmy. Su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel parecía asegurado: había sido elegido como Kang el Conquistador, el próximo gran villano de la saga, con miras a liderar Avengers: The Kang Dynasty en 2026.

Desde entonces, su agencia de representación y su firma de relaciones públicas cortaron lazos con él.

Ahora, con su caso cerrado, Majors busca empezar de nuevo. Mientras lidia con las consecuencias de su pasado, el actor intenta reconstruir tanto su vida personal como su carrera. Su próximo paso será el estreno de Magazine Dreams, que finalmente llegará a los cines el 21 de marzo, dos años después de su debut en el Festival de Sundance.