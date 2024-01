En 1997, Dominique Swain, se convirtió en la niña que protagonizó una de las películas más controversiales de las últimas décadas, Lolita.

El film toma la historia de una joven de 12 años, Dolores Haze, interpretada por Swain, quien sostiene una relación con un hombre de 40 años.

Se basa en el libro del mismo nombre del ruso Vladimir Nabokov, por lo que su popularidad, así como polémica, se instalaron de inmediato cuando Adrian Lyne comenzó a crear la historia.

El papel de “Lolita” era anhelado en el momento, por lo que Dominique se enfrentó a 2.500 actrices que quisieron tener su suerte, sin embargo, es seguro que esas 2500 chicas no sabían el calvario que la actriz viviría una vez que terminara el rodaje.

Dominique Swain: La “Lolita” de Hollywood

Cuando Dominique Swain logró tomar el rol de “Lolita” en Hollywood tenía 17 años. Interpretaría a una joven de 12 que se involucra con un pedófilo de 40 años, por lo que la trama en sí ya era complicada.

Sin embargo, muchos podrían ver el film como un verdadero trampolín en la industria, considerando que el elenco tenía a grandes actores como Jeremy Irons o Melanie Griffith.

Sobre todo cuando en el momento se transformó en la It Girl del momento, cuando la apuntaban como la nueva “Natalie Portman” del cine, consignó Vanity Fair.

Sin embargo, la realidad es que pese a que vivió el boom de los medios, Dominique Swain sufrió un destino parecido al de su colega, Sue Lyon, quien tomó el mismo papel varias décadas antes, cuando Stanley Kubrick realizó la misma adaptación. Pasó literalmente al olvido.

Además, al tratarse de una historia de pedofilia y no una “novela erótica” como la quisieron vender, la película se transformó en un fracaso, ya que no logró ser distribuida y costó estrenarla en cines.

Según indicó Infobae, la producción costó 50 millones de dólares, sin embargo, solo recaudaron cerca de 10 millones, llegando a cubrir cerca del 20% de los gastos invertidos.

Aunque quien se llevó la peor parte es, sin duda, Dominique Swain.

El calvario de ser sexualizada en la adolescencia

Dominique Swain creció en la zona rural de Malibú, en California, y forjó una carrera en Hollywood con papeles en The Good Son y Face off, pero es Lolita su salto a la fama.

Una fama que siempre quiso, según le contó un año después del estreno de la película a The New York Times, cuando la acompañaron a una fiesta en la zona de Soho, en Nueva York.

Saliendo de una improvisada alfombra roja, la joven comentó “Me encanta posar para fotos”, añadiendo, “siempre he estado hambrienta de atención”.

Además, señaló como sentía su carrera en ese momento, la que parecía que no tomaba muy en cuenta, considerando que indicó “mi agente dice que no me esfuerzo mucho”, para luego seguir “si es un papel como Lolita, realmente lo buscaría, pero en todas estas otras audiciones, creo que tengo que pasar todo el día memorizando líneas, ¿y tal vez ni siquiera lo entienda? Es una pérdida de tiempo”.

Pero a qué líneas se refería, la realidad es que los siguientes papeles que le ofrecieron a la actriz tras ser “Lolita” solo intentaban seguir explotando su imagen sexualizada con producciones como Girl, Tart (quiero probarlo todo) o Falsa Amistad, donde era ella el único atractivo, mencionó Vanity Fair.

Eso se juntó a que estuvo en un entorno complejo una vez que saltó a la fama. Como se esperaba, era la chica que todos querían en sus fiestas, donde el alcohol se transformó en un refugio para la joven.

La trayectoria de Dominique Swain

Las drogas y los excesos vinieron de inmediato tras Lolita, tanto que ya en 2002 declaraba que no tenía autocontrol alguno. Pronto, se transformó en el nuevo “juguete roto” de Hollywood, con una carrera que solo tuvo un gran éxito, pero muchos fracasos.

Una vez que Hollywood la desechó como actriz de primera línea, Dominique continuó ligada a la industria, aunque nunca en películas de renombre.

De hecho, su página en IMDB, plataforma que agrupa los trabajos que realizan los artistas, cuenta que lleva 102 proyectos realizadas en toda su carrera, la mayoría films de bajo presupuesto.

Algo que no le molesta reconocer, indicando que de esta forma pasa desapercibida en el trabajo y se siente mucho más cómoda, porque no quiere volver a experimentar la vorágine que vivió cuando recién tenía la mayoría de edad, consignó Infobae.

Su vida actual

Actualmente, sigue ligada al cine, aunque su cuenta de Instagram revela los viajes que realiza junto a Jamie, su pareja quien es protagonista de la mayoría de sus imágenes recorriendo zonas de Estados Unidos.

Además, es parte de Cameo, una aplicación en la que puedes pedir un saludo personalizado para compartir con tus seres queridos.

En su saludo de bienvenida invita a que le pidas el saludo que quieras, de cumpleaños, aniversario, un baile, lo que sea y ella lo hará en 24 horas a cambio de 127 mil pesos chilenos.

Además, implementó una cuenta de Patreon, donde a cambio de poco más de 7 mil pesos chilenos puedes tener acceso exclusivo a contenido de ella.

A sus 43 años, Dominique Swain tiene una vida muy normal, alejada de las luces de Hollywood y mucho más tranquila que en su adolescencia. No logró ser la siguiente Natalie Portman, pero la vida que tiene se ve como una vida feliz.