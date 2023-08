Era sólo una niña y su talento ya afloraba. Las emociones, también, ya que con apenas 12 años Celine Dion quedó encantada con su manager de 38, quien varios años después se transformaría en su esposo.

Su vida estaba escrita junto a René Angélil, un hombre casi 3 décadas mayor que ella. El vínculo que los unió al principio, fue profesional. Desde entonces, todo fue ‘in crescendo’, como la potente voz, talento y fama de una artista conocido en casi todo el planeta.

Sin embargo, ni a inicios del romance, ni en el final de este, por razones del destino, la vida fue fácil para una artista y la que fue su pareja hasta el último día de vida de Angélil.

En el pasado, poco habló de este tema. Los medios de comunicación sacaron cuentas y conclusiones de la edad en que ambos se conocieron y la forma en qué inició todo. Una historia cuestionada por algunos, pero indiferente para el resto, aludiendo al amor que se profesaron de principio a fin.

Cabe destacar que para cuando René y Celine unieron sus vidas, el primero ya había atravesado dos divorcios. La familia de la joven, principalmente su madre, adoptaron una férrea oposición hacia el también empresario.

“Me enamoré de él inmediatamente”

Reservada en su vida personal, elocuente en los escenarios, donde hacía explotar en sentimientos a su público.

No obstante, los años han pasado y la vida brinda nuevas perspectivas y desafíos. La actriz canadiense lucha con el padecimiento denominado “El Síndrome de la persona rígida”, que la tiene inactiva, al parecer permanentemente.

Es una batalla por la salud de una mujer que comenzó a brillar en los escenarios desde muy pequeña. En esa época, René Angélil se convirtió en su manager. También, en su amor, según declaró hace algunos años la diva musical.

“Me enamoré de él inmediatamente. No de una manera romántica, yo tenía 12 años. A mí me enamoró la manera en la que trataba a todo el mundo, incluida mi propia familia y a mí”, citan portales como Glamour, entre otros.

Según la cantante, no tuvieron una relación amorosa cuando ella tenía esa edad. Aún así, deja entrever que en los años subsiguientes existió una relación secreta entre ambos, ya que su madre no aprobaba que fueran pareja.

“No era la persona que quería para mí. Y no la culpo… Yo le dije, mamá, realmente lo quiero. Me duele mucho”, declaró en 2018. Según la artista tenía 20 años cuando sostuvo un romance secreto con Angélil.

Celine Dion y su esposo casi 30 años mayor

Dos décadas de vida había cumplido la cantante canadiense, cuando le confesó a su madre que sostenía una relación secreta con su manager Angélil.

Y es que, en 1994, cuando Dion ya tenía 24 años y su pareja 52 (28 años de diferencia), contrajeron matrimonio, pese al disgusto de la que se convirtió en suegra del acaudalado músico y cantante canadiense.

Se consolidaron, con el paso de los años, como una de las parejas más sólidas en el mundo de los espectáculos. Sin embargo, la sombra del hombre que enamoró a una niña los perseguía. Aún así, decidieron no hablar en público de su vida privada, o al menos de esta etapa de su historia.

Su presente y futuro se centró en la carrera de Dion y su mundo en la maternidad. Con Angélil se convirtieron en padres de 3 hijos: René-Charles, en la actualidad, de 19 años, y los gemelos Eddy y Nelson, ahora, de 10 años.

“Él me lo enseñó todo. Él es el único hombre en el que me he fijado. El único hombre que he amado. El único hombre que he besado…”, son parte de las palabras que concedió Celine Dion a su esposo, antes de perderlo.

Celine Dion reconoce alivio por ataque al corazón que acabó con agonía de su marido

Todo parecía ser éxito en los escenarios y felicidad en su hogar, hasta que la enfermedad de René Angélil apareció para apagar poco a poco su vida y dejar devastada a sus seres queridos.

En el año 2000, según confirma la BBC, este canadiense nacido en Montreal, fue diagnosticado con cáncer de garganta. La situación obligó a su famosa esposa a aplazar su carrera musical en dos ocasiones para dedicarse a su recuperación.

“Durante tres años, mi marido no bebió ni un solo sorbo de agua ni probó la comida. Él comía mediante una sonda. Lo único que deseaba cuando estaba así, durante esos tres años de agonía”, aseguró la cantante.

En 2016, René Angélil falleció en Las Vegas, Nevada, producto de un infarto, en medio de su dolorosa lucha. Celine Dion dejó entrever dos años más tarde, además de revelar el infierno por el que su esposo atravesó, el alivio de que un infarto pusiera fin a tanto dolor.

Quería que viviese en paz. Quería que se sintiese ligero y que no tuviese preocupaciones. Tuvo un pequeño ataque al corazón, muy rápido, él no sintió nada. Creo que eso lo liberó de su dolor”.

Celine Dion se enamoró a los 12 años, y para siempre, del único hombre con el que estuvo (a la fecha) en pareja. Sin embargo, la vida la puso nuevamente a prueba.

El Síndrome de la persona rígida, que padece, la obligó a cancelar su gira de 2022 en Europa.

Fue, precisamente, el año pasado cuando anunció al mundo que padecía la extraña enfermedad que se caracteriza por rigidez muscular, parálisis cerebral, epilepsias, entre otros. Esta enfermedad autoinmune se origina en el SNC (Sistema Nervioso Central), según el National Center for Advancing Translational Sciences.

“No podemos encontrar medicamento que funcione”, declaró, recientemente, su hermana Claudette Dion.

En la medida de lo posible trata de recomponer su vida junto a los hijos que engendró con René Angélil, en principio, su amor secreto, casi 30 años mayor. Celine tiene 55 años.