Siguen las consecuencias para el Jonathan Majors, quien fue arrestado acusado de haber golpeado a su pareja la semana pasada. Ahora dos directores hablaron del violento comportamiento del actor.

Según confirmó el medio de espectáculos TMZ, el pasado sábado, la policía estadounidense llegó hasta el hogar de Majors en Manhattan, luego de recibir una llamada donde se le acusaba de estrangulación, agresión y acoso. En el lugar se constató que la joven “tenía lesiones visibles, incluida una herida detrás de la oreja y marcas en su rostro”.

Tras conocerse del arresto de Jonathan Majors se viralizó un tuit de febrero pasado del director estadounidense, A.B. Allen, allí hablaba de un actor al que tildaba de “ser humano abusivo”.

“Hay un actor en particular, relativamente nuevo en la escena, del que Twitter se ha enamorado violentamente, pero que en realidad es un ser humano cruel y abusivo, tanto profesionalmente como en su vida personal, y cada nuevo tweet viral sobre él me vuelve loco”, escribió.

Luego de la denuncia contra Majors, tuiteros preguntaron a al director si estaba hablando de la nueva estrella de Marvel, a lo que él respondió afirmativamente.

Allen, sin embargo, explicó al portal The Direct, que no revelará más detalles de la historia, para no exponer a personas que ya resultaron heridas.

“Desafortunadamente, los detalles de lo que yo sé aún expondrían a las personas que han resultado heridas y merecen no formar parte de una investigación más amplia de los medios si no quieren. Así que no voy a entrar en detalles. Pero ahora todos saben cómo es”, cerró.

Paralelo a la declaración de Allen, el director Tim Nicolai también detalló su experiencia con Jonathan Majors.

“Solo voy a decir sobre Jonathan Majors y terminaré con esto: la gente de Yale y la comunidad de Nueva York en general saben de él desde hace años”, comenzó en Twitter.

“Él es un sociópata y abusador, y así es como virtualmente todo el mundo habla de él. Es una pena que haya tardado tanto en ser denunciado”, añadió.

“Ya he visto un montón de mensajes de ‘¿por qué no hiciste algo?’. Amigos, gente trató. Pero se necesitaba una víctima que hablara. Es simultáneamente horrible saber que sigue haciendo esto y un alivio que puede que no vuelva a hacerlo otra vez”, reflexionó.

“Muchos de nosotros somos amigos de personas (y a veces múltiples personas) a las que directamente dañó. No sé si estarán dispuestos a hablar, pero es completamente su decisión”, dijo.

La denuncia contra Jonathan Majors

De acuerdo al medio, la denunciante se trata de una mujer que aseguró haber tenido una disputa con el intérprete. Asimismo, aseguraron que la joven “tenía lesiones visibles, incluida una herida detrás de la oreja y marcas en su rostro”.

Majors fue detenido de inmediato, debido a que la policía “consideró que había pruebas suficientes para una causa”. El actor fue liberado, pero quedó con cargos de daños menores, acoso agravado, intento de agresión y acoso, teniendo que volver a juicio en mayo.

Horas más tarde, el medio estadounidense aseguró que la víctima se trataría de la pareja de Majors, quien habría querido confrontarlo tras encontrarlo enviando mensajes a otra mujer, desatando la ira del actor.

Un representante del actor Marvel aseguró que Majors “no hizo nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

La fama del actor despegó en 2020 cuando actuó junto a Chadwick Boseman en Da 5 Bloods. En los últimos años, participó en populares producciones como Creed, Lovecraft Country, The Last Black Man in San Francisco, entre otras.

Sin embargo, su rostro se hizo aún más popular cuando debutó como Kang el Conquistador en la serie de Marvel Loki. Este año, continuó con su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Asimismo, se espera que protagonice el proyecto de Marvel Avengers: The Kang Dynasty, con estreno agendado para el 2025.