Gran controversia ha causado el actor Woody Harrelson, quien se hizo conocido por su papel de Tallahassee en la película Zombieland luego de afirmar que las estrategias de protección contra el Covid son una “tontería”.

Sus dichos salieron a la luz luego de que se publicara una entrevista con el New York Times donde el actor criticó la aplicación de estas medidas en los set de películas independientes y que incluso estas dificultaban más la producción de estos filmes que suelen tener bajo presupuesto.

Según recogió Variety, a Woody Harrelson le preguntaron por qué consideraba que estos protocolos anti Covid eran absurdos, a lo que respondió: “¡El hecho de que todavía están pasando! No creo que nadie deba tener el derecho de exigir que te obliguen a hacer las pruebas, te obliguen a usar la máscara y te obliguen a vacunarte tres años después”.

A lo que agregó: “Estoy como, terminemos con estas tonterías. No es justo para los equipos. No tengo que usar la máscara. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían vacunarse? ¿Cómo es que eso no depende del individuo? No debería estar hablando de esto [improperio]“.

El monólogo de Woody Harrelson en SNL

Sin embargo, esta no es la primera declaración “anti vacunas” del actor. Hace algunos días se emitió un capítulo del late show Saturday Night Live donde Harrelson se burlaba de la pandemia y afirmaba que todo se trataba de una confabulación de las farmacéuticas, medios de comunicación y políticos.

En esa instancia, el actor de Los juegos del hambre hizo un monólogo donde afirmaba que le habían enviado un guion con una de las tramas más “locas”: “La película va así: Los carteles de la droga más grandes del mundo se alían, compran a todos los medios de comunicación y a los políticos y fuerzan a toda la gente del planeta a estar encerrados en sus casas”.

A lo que añadió: “La gente solo puede salir si adquieren las drogas del cartel y las siguen tomando una y otra vez. Tiré su guion, ¿quién se iba a creer esta idea tan loca? ¿Obligado a consumir drogas? ¿Si yo hago eso de forma voluntaria todo el día?”, cerró, ganándose varias críticas.