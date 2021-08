La segunda entrega de Venom llegará a nuestras pantallas el próximo 24 de septiembre, presentando nuevamente a Tom Hardy en el rol de Eddie Brock.

Sin embargo, en esta nueva película conocemos más a fondo a Carnage, un simbionte que habitará el cuerpo del asesino serial Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, quien apareció por primera vez en la escena post crédito del primer filme y convirtiéndose en el real antagonista de en la historia de Venom.

Este nuevo filme titulado Venom: Let There Be Carnage, es dirigido por Andy Serkis, siendo parte de las nuevas producciones de Columbia Pictures en asociación con Marvel.

La anterior producción, dirigida por Ruben Fleischer, fue un éxito en términos de recaudación y según lo describe The Hollywood Reporter, “es una de las múltiples películas ambientadas en Sony Pictures Universe of Marvel Characters, ganando 856 millones de dólares a nivel mundial”.

La nueva película, contará además con las actuaciones de Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris, como el villano del cómic Shriek.

A continuación puedes revisar el nuevo tráiler de Venom: Let There Be Carnage: