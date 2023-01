“Muere el actor coreano Na Chul a los 36 años”. Ese fue el titular que se repitió el sábado pasado en numerosos portales de Corea del Sur y el mundo, lamentando el fallecimiento de la estrella de variadas producciones surcoreanas.

Los dramas coreanos, más conocidos como k-dramas, se han vuelto las series predilectas de muchos. Presentes en plataformas de streaming, las tramas abordan romance, crimen e historias de época.

Na Chul, de 36 años, interpretó a múltiples personajes durante su carrera, contando con una nutrida trayectoria a nivel nacional e internacional. El sábado 21 de enero, falleció por problemas de salud.

Na Chul, actor surcoreano, fue internado por complicaciones de salud en el hospital universitario Soonchunhyang ubicado en Yongsan Gu, de la ciudad de Seúl.

Aún se desconocen las causas de su deceso, pero según consigna el portal Allkpop, el actor presentaba una enfermedad que empeoró el fin de semana pasado, lo que provocó su hospitalización.

Fue el mismo portal que confirmó la noticia del fallecimiento, el que más tarde fue corroborado por el periodista y crítico, Pierce Conran, a través de Twitter.

Actor Na Chul passed away in hospital earlier today owing to undisclosed health issues. He was only 36 and was one of the most visible actors of late, with roles in 10 K-dramas over past 2 years, inc. VINCENZO, LITTLE WOMEN, HAPPINESS, D.P. and the villain in WEAK HERO CLASS 1. pic.twitter.com/bX2HJpNhGr

— Pierce Conran (@pierceconran) January 21, 2023