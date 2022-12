A solo horas de que culmine el 2022, el cual trajo grandes sorpresas en el ambito artístico a proposito de la flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia a nivel mundial, significó también un gran año para los artistas.

Desde actores, pasando por cantantes hasta influencers, fueron muchas las caras que surgieron y se dieron a conocer, al mismo tiempo que se ganaron el cariño de una gran cosecha de fanáticos.

Kit Connor

Uno de ellos fue Kit Connor. El actor de 18 años pasó gran parte de su infancia realizando pequeños papeles en diferentes series y películas. Sin embargo, logró el reconocimiento mundial este 2022 al ser Nick Nelson, uno de los protagonistas de la serie Heartsopper, ficción basada en los libros del mismo nombre de Alice Oseman.

Su popularidad en el público fue tal que la serie continuará por otras dos temporadas las que protagonizará con Joe Locke. Sin embargo, la historia de dos adolescentes que se enamoran y muestran de la importancia de poder hablar de su orientación sexual sin prejuicios, la salud mental e identidad de género, acabó calando en el actor cuando se vio obligado a declarar su bisexualidad tras ser acusado de hacer “queebating”.

Emma D’arcy

La actriz británica Emma D’Arcy de 30 años, saltó a la fama este año como la princesa Rhaenyra Targaryen, protagonista en la serie House Of The Dragon, precuela de Game of Thrones que se estrenó el pasado agosto. Allí interpretó a la versión adulta del personaje y formó una gran base da fans a partir de la popularidad de este.

Egresada en Bellas Artes de la Universidad de Oxford, marcó presencia en su último papel como una jinete de dragón de pura sangre Valirya y también cautivó con su personalidad fuera de la serie, representando a la comunidad no binaria y protagonizando el icónico viral del Negroni Sbagliato with Prosecco in it, su cóctel favorito.

Negroni Sbagliato…with Prosecco in it :ojos_de_corazón: Oh stunning :copas_brindis:pic.twitter.com/zXxCLNGGAI — Rahul Jadhav (@iRahulJadhav) October 21, 2022

Joseph Quinn

Otro británico de la lista es Joseph Quinn, quien ganó popularidad en mayo de 2022, con la cuarta entrega de Stranger Things, donde fue uno de los personajes más queridos -mientras duró- y se lució con un solo en guitarra eléctrica de la canción Master of Puppets, de Metallica.

Si bien su personaje de Eddie no volverá para las próximas temporadas de la serie, o eso creemos, su rápida aparición fue suficiente para cautivar a los fans, quienes empatizaron con él y lo declararon uno de los mejores ciudadanos del ficticio pueblo de Hawkins hasta ahora.

Eddie’s guitar solo is one of the best scenes in all of Stranger Things. pic.twitter.com/LwSwUo4WWB — Scramble (@LordScramble6) July 6, 2022

Sidney Sweeney

A sus 25 años Sidney concretó su mejor periodo este 2022. Esto tras haber interpretado a Cassie Howard en la serie Euphoria, donde inesperadamente se convirtió en la protagonista y la favorita del público desde un papel de reparto.

Aquello le valió dos nominaciones a los Premios Emmy, por Euphoria y The White Lotus, y ser considerada para el remake de Barbarella, nueva película de Marvel Studios.

Jenna Ortega

Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas de este 2022 fue la actriz Jenna Ortega. La joven de 20 años se robó todos los aplausos con su interpretación en la serie Wednesday de Netflix, la exitosa adaptación de Los Locos Addams dirigida por Tim Burton. Pese a su corta edad, la artista cuenta con una amplia experiencia en la industria, principalmente en el cine de terror y suspenso.

Tenoch Huerta

Una de las estrellas latinas que surgió este año y cautivó a Hollywood fue el actor mexicano Tenoch Huerta, quien saltó a la fama al interpretar a Namor, el principal antagonista en la película Black Panther: Wakanda Forever de Marvel. El intérprete azteca ha trabajado en películas y series como La purga por siempre (2021), Narcos: México (2018) y 007: Spectre (2015).

Marcianeke

El cantante urbano tuvo un gran inicio de 2022, formando parte importante del movimiento de música urbana en nuestro país, siendo incluso considerado como mentor de otro que tuvo un gran año: Pailita.

El interprete de ‘Dimelo má’ fue reconocido por la plataforma de streaming musical Spotify por la misma canción durante su próspero 2022.

Polimá

El video de Dua Lipa bailando “Ultra Solo” en una discoteca europea es quizás la prueba más gráfica del alcance internacional que cosechó la exitosa colaboración entre Polimá Westcoast con Pailita.

Tras hacerse un lugar en países del continente como Perú y Argentina, el chileno de origen angoleño se posicionó en 2022 como uno de los artistas más visible de la música urbana local, credencial que lo llevó a ser confirmado como uno de los invitados del próximo Festival de Viña del Mar.

En términos de masividad, Westcoast ya demostró que no se achica: no tuvo problemas para abrir los shows de Bad Bunny y Daddy Yankee en Chile, y de ser uno de los protagonistas del docureality Urbanos en TVN.

Pailita

A días de lanzar su primer EP en la víspera de Navidad, el cantante urbano puntarenense Pailita se alista para cerrar un año redondo como uno de los artistas más queridos de este 2022.

Una prueba de ello es su tercer lugar en el podio de los artistas más escuchados en Chile en Spotify este 2022 (detrás de Bad Bunny y Cris MJ), así como el liderazgo que asumió al desmarcarse de una de las tendencias constantes en el contenido lírico de la música urbana, referida al narco y la violencia.

Cris MJ

Con “Una noche en Medellín”, la canción más reproducida entre los usuarios locales de Spotify, este año Cris MJ se consagró como uno de los cantantes más bullantes de la nueva música chilena.

A pesar que la polémica del remix dejó de manifiesto su condición de debutante en las grandes ligas, el hit no tuvo problemas para cruzar fronteras y llamar la atención de artistas de la talla de Karol G y De la Ghetto.

Joseph Rivas, el “Chico Eléctrico”

Si bien comenzó a tener popularidad en TikTok por sus videos donde, con humor, se describió a sí mismo como el “Chico Eléctrico” por los temblores que sufría y de los que dejaba registros, Joseph Rivas aumentó su popularidad a nivel nacional tras abrir la Teletón 2022 contando su historia.

Ahí, Rivas relató como los temblores imperceptibles fueron empeorando, haciéndole imposible continuar con su vida diaria. Asimismo, emocionó a todos al donar un billete de 10 mil pesos que, según su historia, le salvaron la vida luego de que hubiera contemplado acabar con todo.