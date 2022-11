El protagonista de la serie Heartstopper de Netflix, Kit Connor, se vio obligado a revelar su orientación sexual en Twitter, esto luego de las constantes quejas de Queerbaiting que ha recibido la producción y el actor por parte de los fans.

Fue en abril recién pasado que la historieta de Alice Oseman llegó hasta el catálogo del streaming en formato de serie. Allí se pudo ver el inminente romance entre Nick y Charlie, una pareja LGBTQ+ que pocas veces se han visto como protagonistas de las producciones.

Con su estreno también se ganó gran cariño y con él los actores detrás de la serie: Joe Locke y Kit Connor. Este último, quien interpreta a Nick en la ficción, se confiesa con su madre en el último capítulo, a quien le admite ser bisexual.

Sin embargo, para los fans esto no fue suficiente, sino que quisieron ir más allá y conocer cuál era la orientación sexual de Connor. Desde el estreno de la serie, el joven actor recibía comentarios al respecto, al punto de acusarlo de Queerbating.

Debido al constante acoso, Kit habló finalmente: “Regresé por un minuto. Soy bisexual. Felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del closet. Creo que algunos de ustedes perdieron el foco de la serie. Adiós”, escribió en Twitter.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

— Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022