Max Cabezón finalmente se refirió a su ruptura con Miel Blanca, ambos concursantes de la última temporada emitida de El Discípulo del Chef. La pareja había terminado su relación luego de que Blanca fuera descartada de la competencia por contraer Covid a pocos días de la final.

“Se volvió súper frío y poco interesado en mantener una relación”, había dicho a Página 7 la ex concursante. “Es triste decirlo, de verdad me da pena”, agregó.

Ante ello, Max fue consultado sobre sus palabras durante la final del programa, que tuvo lugar la noche del jueves. Allí dijo que respetaba la visión de su ex pareja.

“Yo creo que cualquiera puede emitir la opinión que quiera, de lo que sea. Creo que es válido, si ella se siente así, es su opinión y la respeto“, planteó.

Max Cabezón no quiere perder su amistad con Miel Blanca

“A la Miel le tengo mucho cariño (…) echo mucho de menos juntarme con ella y salir a comer, que era las actividades que teníamos cuando solíamos pasar el tiempo juntos. No quiero perder la amistad con ella bajo ningún motivo”, añadió.

El emprendedor en el mundo culinario, enfatizó en no querer romper los lazos con Blanca. “Si hoy no mantenemos una relación romántica, le he dicho que no cometamos el error de perder la amistad”.

Así mismo, comentó que no han podido verse después del quiebre. “No nos hemos juntado, porque ambos estamos con muchas cosas. Pero la considero una amiga bacán”, dijo.

Adicionalmente, se refirió a la salida de Miel Blanca del programa, que calificaba como finalista hasta que dio positivo a Covid unos días antes de la última etapa de la competencia.

“Si hablamos de justicia, yo creo que debió estar la Miel presente. Por mucho que los finalistas son un buen reflejo de la competencia, no creo que sea lo más acertado, porque creo que debió estar Miel compartiendo el podio”, aseguró.