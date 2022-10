Jorge Salinas, actor mexicano y amigo de Cristián De la Fuente, deslizó una opinión bastante particular por lo ocurrido días atrás. "Si su mujer dice ‘no pasa nada’, pues no pasa nada", enfatizó.

Fue la semana pasada cuando quedó al descubierto una infidelidad de Cristián de la Fuente a su esposa, Angélica Castro, situación que fue reconocida por el actor el pasado miércoles en contacto con un canal mexicano.

Al respecto un amigo de De la Fuente, el intérprete Jorge Salinas, lanzó una peculiar defensa hacia el chileno durante una conferencia de prensa por su obra Network, en México.

“Ni enterado, pero te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos”, expresó.

Asimismo, el artista dejó entrever que la situación entre el actor nacional y la mujer se dio porque ambos habían estado bebiendo.

“Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, y no pasa nada, finalmente es un tema de pareja. El alcohol te hace hacer muchas pendejadas (sic), y si su mujer dice ‘no pasa nada’, pues no pasa nada, no hay que hacer tanto drama”, aseveró.

Cristián de la Fuente en Chile

Por último, Salinas deslizó que su amigo tendrá que hacerse responsable por las consecuencias que vengan de aquí en más.

“El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas y negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables”, concluyó.

Hay que señalar que el intérprete nacional aterrizó en Chile el pasado viernes, para estar en el cumpleaños de su hija Laura de la Fuente, quien cumplió 18 años.