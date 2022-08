En junio de este año, Ariana Grande lanzó una nueva colección de labiales para su línea de maquillaje REM Beauty, que salió al mercado en 2021. Allí, sus fans notaron un emotivo homenaje al rapero fallecido Mac Miller, ex pareja de la cantante.

Según teorizan ciento de usuarios en redes, se trataría del aceite labial color rosa melocotón que recibe el nombre de “Picking Petals”.

Fue una usuaria de TikTok quien viralizó el producto “cuando obtienes el aceite labial de R.E.M ‘Picking Petals’ y te das cuenta de que Ari sigue dejándonos pequeños recordatorios de Mac”, dijo en su video.

Esta referencia haría alusión a la primera canción que Ariana Grande y Mac Miller interpretaron juntos, The Way, lanzada en el año 2013.

Ese fue el momento en que ambos artistas se conocieron y la pieza musical resultó en uno de los hits que marcaría el inicio de la carrera musical de la ex actriz de Nickelodeon.

Específicamente, uno de los primeros versos de Mac Miller dice: “Picking petals off the flowers like. Do she love me, do she love me not?”. 3 años después de este hit, la pareja habría hecho oficial su relación.

El homenaje causó revuelo en redes y algunos mensajes de cariño entre las personas que recuerdan al cantante de rap con nostalgia.

Ariana Grande y Mac Miller terminaron su relación en 2018, con buenos términos, y a partir de allí tomaron la decisión de ser amigos. Sin embargo, el cantante falleció ese mismo año producto de una sobredosis.

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada estoy tan triste que no sé qué hacer”, declaró Ariana en Instagram a pocos días del deceso.