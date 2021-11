La influencer estadounidense Kylie Jenner afirmó mediante una declaración pública que no se enteraron de las ocho muertes en un concierto de su pareja, el rapero Travis Scott, “hasta que salió la noticia después” sobre la avalancha humana.

Sus palabras llegaron a través de las Historias de Instagram, en las que este sábado se refirió a lo ocurrido el viernes en el Astroworld Festival, en Estados Unidos, donde la socialité también se encontraba junto a su hija, según reportó La Vanguardia.

Tras el grave incidente en el evento, además, decenas de personas resultaron heridas.

“Travis y yo estamos rotos y devastados“, sostuvo.

“Mis pensamientos y oraciones están con las personas que perdieron su vida, acabaron heridas o se han visto afectadas en cualquier manera por los acontecimientos de ayer (viernes)”, añadió.

Asimismo, Jenner se hizo cargo de las críticas que apuntan a que ni la producción ni el rapero quisieron detener el concierto, a pesar de los graves sucesos que tenían lugar.

“Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que salió la noticia después y de ningún mundo habría continuado actuando”, indicó.

Recordemos que, tal como reportó BioBioChile, los servicios de bomberos explicaron que el incidente se produjo cuando la multitud asistente al concierto comenzó a “comprimirse hacia el frente del escenario”.

Esta situación provocó escenas de pánico entre los asistentes y peleas, con lo que se produjeron los primeros heridos.

Entre la multitud, consignó la Agencia EFE, había especialmente muchos jóvenes que habían acudido a ver a Scott, explicó en la rueda de prensa Lina Hidalgo, juez administrativa del condado Harris, donde está Houston.

De hecho, entre los ocho fallecidos hay dos menores, de 14 y 16 años, así como dos personas de 21 años, otras dos de 23 y una de 27, además de otro varón que hasta el sábado no había sido identificado.

