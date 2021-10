La princesa Beatriz de Inglaterra, nieta de la reina Isabel II, dio a conocer este viernes el nombre de su primera hija junto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi.

Según comunicó a través de Twitter, la pequeña que nació el pasado 18 de septiembre lleva por nombre Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, con lo que sigue la tradición se homenajear a su abuela.

👣 We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021