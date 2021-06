El pasado miércoles, la cantante estadounidense Britney Spears confirmó su intensión de deshacerse de la tutela que mantiene su padre, Jamie Spears, sobre ella hace 13 años.

Aquello lo expuso la propia cantante en una audiencia digital que tuvo en una corte de la ciudad de Los Ángeles, en la cual expuso su intención de volver a decidir por sí misma.

En este sentido, el testimonio de Britney dejó declaraciones bastante dramáticas, en las cuales indica que se siente oprimida por su padre, llegando al punto de no poder decidir respecto a si puede retirarse un anticonceptivo o no.

Asimismo, también comparó estos 13 años de tutela con vivir en condiciones opresivas, la esclavitud e incluso el tráfico sexual.

Las declaraciones más potentes de Britney

1.- Sobre las sensaciones sobre su padre: “Mi padre disfruta el control que tiene sobre mí”.

2.- Respecto a su autoestima: “Gano dinero para tanta gente y estoy cansada de que me digan que no soy suficiente. Ya me cansé. Tengo el derecho de usar mi voz para defenderme”.

3.- Su vida en la actualidad: “Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz. Pero, no estoy bien, no estoy feliz, no puedo dormir”.

4.- Sobre el sistema judicial: “Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada”.

5.- Problemas de salud: “He estado en negación, he estado en shock. Estoy traumatizada”.

6.- Su historia reciente: “Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería”.

7.- Relación con la familia: “Mi familia no solo no hizo ni una maldita cosa para evitarlo, sino que mi padre estaba totalmente de acuerdo”.

8.- Dinero: “No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”.

9.- Malos tratos: “Lloré por teléfono durante una hora y a él (Jamie Spears) le encantó cada minuto”.

10.- Conclusión de Britney: “Solo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”.