El cantante puertorriqueño Ricky Martin (49) anunció este jueves una colaboración musical con la artista chilena Paloma Mami (21).

La información llegó a través de redes sociales, donde el intérprete de La mordidita y Vente pa’ca confirmó, además, que el nombre del single será Qué rico fuera.

“¡Esto me tiene emocionado! Paloma Mami, ¿estás lista?“, escribió el artista en Twitter, adjuntando un video promocional.

So excited about this one! Can’t wait to share it with you all! Are you ready @PalomaMamicl? #quéricofuera 🔥🔥🔥🔜

¡Esto me tiene emocionado! @palomamamicl estás lista? #quéricofuera #play🔥🔥🔥🔜 pic.twitter.com/0tVueeVW0o

— Ricky Martin (@ricky_martin) June 3, 2021