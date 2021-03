El viernes debutó en plataformas digitales “Sueños de Dalí”, el primer disco de Paloma Mami a casi tres años de su explosión en redes y medios de comunicación locales e internacionales; la misma que le valió un contrato con Sony Music Latin en 2018 convirtiéndola en la segunda chilena en fichar con el reputado sello tras Myriam Hernández a fines de los noventa.

Sin intérpretes invitados y en apenas 28 minutos 37 segundos, el lanzamiento se convirtió en el estreno local más comentado del fin de semana y en el más rimbombante de la música chilena del presente año (con incursión en “The Ellen Degeneres show” incluida).

A continuación, un recorrido track por track por “Sueños de Dali”, un álbum de inspiración pictórica que dibuja el salto internacional de Paloma Mami a la gran industria de la música.

Mi Palomita (Intro)

A la usanza de los ya antiguos álbumes de rap, Mami presenta una pista introductoria donde un lento y breve susurro/estribillo se cruza con los sugerentes acordes de una guitarra eléctrica y una pista rítmica. Detrás, estuvo el joven chileno Nicolás Jaña, “Taiko”, quien con 19 años consiguió dos nominaciones al Latin Grammy en 2020 por su producción para “Rojo”, una de las canciones del alabado “Colores” de J Balvin.

For ya

Tayla Parx, Edgar Barrera, Fredrik Sixten, Gilberto Figueroa (“Roa”, pareja de Mami), Jesús Herrera (DalePlay), Maye Osorio y la propia Paloma Castillo figuran como compositores de esta pieza en inglés y español producida por el reputado Jon Leone (JonTheProducer). Aquí se advierte que el reguetón será un invitado habitual de esta apuesta.

Goteo

Con ya casi un año de difusión radial, “Goteo” ya anticipaba parte del estilo narrativo de “Sueños de Dalí”, un disco que se emparenta con el famoso pintor surrealista, en palabras de Mami, “porque trabajaba con todo lo que es el surrealismo: las cosas que uno ve y que piensa a primera vista que es algo muy, muy loco, pero que después entras en la historia y lo que significa te hace sentido”.

En una de las estrofas, la cantante rapea: “Las penas van al mar / Y todo mi dinero va para comprar / Mirar pero no tocar / Mis curvas solo sirven para derrapar / Las penas van al mar (pa allá)”. La letra, contó con la colaboración de Pablo Martínez y una dupla española y dorada de la industria actual: El Guincho (productor de la pista) y Rosalía.

Frenesí

Esta vez, Mami vuelve a liderar un séquito para la composición: Atia Boggs, Hit-Boy (productor), Dustin James Corbett y “Roa”. De pulso más rápido, Mami demuestra que las palabras no le son esquivas en ninguno de los dos idiomas, pero tampoco la cadencia y los coros agudos. “Freak in you, si me dañaste tú / What you expect me to do? / Una obsesión lo que me diste, yo no quiero con más nadie”, lamenta.

Religiosa

El último anticipo antes del estreno fue “Religiosa”. Y otra vez fue un equipo de lujo el que se sumó a Mami en la escritura: Abner Cordero Boria (colaborador de Selena Gomez al español), “Albert Hype” (Bad Bunny), “Elena Rose” (Becky G), el solista Kris Floyd y “Roa”. Un reguetón bailable y suave aunque no menos malicioso, de la mano de un videoclip en donde la compositora posó desde su propia vida privada.

Dreams (interlude)

La producción y la guitarra de Homero Gallardo se hacen presente en este track que divide el disco. El resultado del guayaquileño es sustancioso. Esta vez la letra es completa en inglés y Mami dice: “¿Y si esta fuera nuestra última conversación? / Todas mis palabras se perderían en la traducción”. Es el momento más íntimo del tracklist y la antesala de lo que será un remate sorpresivo. “Sintiendo cosas que en palabras no existen / Hicimos un pacto de por vida con un solo beso”, cuenta Mami en una de sus letras más poéticas.

Mami

Aquí regresa Taiko en la producción, para una carta de declaraciones nítidas y escrita en colaboración con “Elena Rose”, “Roa” y el propio productor chileno. Un guiño a Ivy Queen, una de las referentes confesas de la chilena-estadunidense, quien a su vez le ha regalado más de un elogio público. Una canción lúdica, en clave reguetón y donde, como en todo el álbum, no se permite alzar la voz para convocar a los auditores al baile, aunque parezca que lo hiciera.

RDMDA

El trap y su característica base vuelven a sostener la voz de Mami, donde de la mano de los productores nominados al Grammy Bizness Boi y Digenius regala rimas sobre la pandemia en un estudiado spanglish y una calculada experimentación. Aquí, por primera vez en todo el disco, su voz suena a algo distinto: distorsionada y por algunos segundos casi tétrica antes de volver a su contorsión normal.

I Love Her

Una suerte de drill de líneas rápidas en una de las composiciones más complejas y disímiles de “Sueños de Dalí”. Una producción de Chi Coney y Blu June con una que otra cita al “cine boomer”: “Muchos anillos pa’ pocos dedos / Flow Tarantino, todo lo pego / Disco platino, el mundo es mío / Como Al Pacino, en nadie confío”.

Traumada

Un single asertivo y pegajoso que a más de alguno hizo recordar la exitosa saga de “Not steady”, “No te enamores” y “Fingías”, que lanzó a la fama a la ex “Rojo”. Blake Slatkin y Nick Mira aparecen como responsables de este sencillo donde otra vez se hace acompañar de un riff eléctrico con una letra ingeniosa: “No es que sea mala, soy escorpio / Por eso estoy soltera hasta mi velorio”, rapea.

Que wea

La canción favorita de Paloma Mami de su primer disco. Quizás porque es donde mejor practica su deporte predilecto: devolver las críticas de los “haters”. “Siempre con la misma hueá / “No sé cómo chucha está pegá’, pegá"” / “Le va bien por lo rica que está” / “Es chilena cuando le conviene na’ má"”, responde Mami, en sin duda uno de los tracks más criticados del álbum por el chilenismo de su título (para algunos ajeno a la propuesta internacionalista de la cantante). Un acierto producido por el colectivo The Stereotypes (Ray Romulus, Jonathan Yip y Ray Charles McCullough II), los mismos que han colaborado con Justin Bieber, Mariah Carey, Cardi B, Bruno Mars y Sean Combs, sólo por nombrar algunos. Un final de viaje (un aterrizaje) que despeja cualquier duda sobre por qué en Estados Unidos y Latinoamérica muchos se preguntan quién es Paloma Mami.