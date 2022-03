Las cláusulas se recopilaron en más de 10 años de investigación. Según una encuesta del Sernac, un 35% de los consumidores no sabe lo que es una cláusula abusiva, pero un 54%, admite que no sabría cómo identificarla en un contrato.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) identificó un catálogo de más de mil cláusulas abusivas, entre las cuales se encuentran aquellas frases que las empresas incorporan en los contratos de adhesión y que suelen dejar a los consumidores en desventaja.

Gracias a este catálogo, el Servicio indicó que está trabajando en un desarrollo web que dará vida al primer Buscador de Cláusulas Abusivas que permitirá a los consumidores identificarlas.

Lucas Del Villar, director del Sernac, explica que el objetivo de esta herramienta es que las personas puedan tener mayor información antes de firmar e identificar aquellas frases en los contratos que eventualmente podrían perjudicarlos.

Tipos de cláusulas abusivas más comunes

Según el director del Sernac, este tipo de cláusulas se han identificado en contratos financieros, educacionales, inmobiliarias, gimnasios, ticketeras, productoras, entre otras.

La autoridad indica que las cláusulas abusivas son muy dañinas porque desinforman al consumidor sobre sus derechos y los desincentiva a reclamar, lo que sólo profundiza la situación de desequilibrio en perjuicio de las personas.

Asimismo, lo anterior se agrava dado los resultados de la encuesta realizada por el Sernac que indica que un alto porcentaje de consumidores no lee, no entiende o no revisa bien los contratos, pero los firman de todas maneras, lo que, a juicio de la autoridad, justifica que exista un buscador que les entregue mayor información, así como la Circular que establece lineamientos para las empresas.

Se espera que el buscador esté disponible en el primer semestre de este año.