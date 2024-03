En las últimas horas se conoció el acta de la sesión de la Comisión Antidistorsiones, la cual terminó con la decisión de aplicar sobretasas a las importaciones de barras de acero chino y bolas de molienda.

La reunión se realizó durante dos días: El 23 y 28 de febrero de este año. Y fue al término de la discusión del segundo día que la mayoría de integrantes de la Comisión decidió recomendar aplicar “derechos antidumping provisionales”.

La voz disidente de representantes del Banco Central y la FNE

Ahora bien, hubieron voces que se mostraron contrarias a la decisión, que corresponden al presidente de la instancia y Fiscal Nacional Económico (s), Felipe Cerda Becker, y los representantes del Banco Central: Francisco Ruiz Aburto y Beatriz Velásquez Ahern.

Según se lee en el acta, aquellos decidieron no concurrir al voto de la mayoría “porque consideran que en la reconstrucción del valor normal para el cálculo del margen de dumping

no se debe prescindir

sin más de los registros contables de las empresas productoras del producto investigado, debiendo la Comisión cerciorarse si ellos están en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país exportador y reflejan razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado”.

A detalle, Becker consideró que “la falta de determinación adecuada en los términos del Artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, de uno de los requisitos fundantes para el establecimiento de medidas provisionales, como es la existencia de dumping, es razón suficiente para su no aplicación, estimando, por consiguiente, innecesario pronunciarse sobre si concurren o no los restantes requisitos establecidos en la normativa para la aplicación de medidas provisionales”.

Por otro lado, los representantes del Banco Central dijeron que no existen suficientes antecedentes para determinar preliminarmente que “el daño o amenaza de daño grave” a la industria del acero nacional sea causado por las importaciones chinas de barras y bolas de molienda.

Con todo, se encargó a la Secretaría Técnica que continúe con el procedimiento de verificación de la información recibida al respecto.

El análisis de los antecedentes por parte de la Comisión Antidistorsiones terminó en la recomendación de una aplicación por cuatro meses de sobretasas de 9,2% para las importaciones de Changshu Feifan Metalwork Co., Ltd; de 22,5% para Changshu Longte Grinding Ball Co. Ltd., de 14,2% para Jiangyin Xingcheng Magotteaux Steel Balls Co. Ltd.; y de 22,5% para las originarias del resto de empresas chinas.

Se exceptuaron de la medidas las importaciones de Goldpro New Materials Co., Ltd. y Shandong Iraeta Heavy Industry Co., Ltd., “debido a que mostraron márgenes de dumping menores a 2%”.

Siderúrgica Huachipato rechazó el nivel de las medidas antidumping

Tras conocerse la recomendación de las medidas antidumping para el acero chino por parte de la Comisión, la Siderúrgica Huachipato comunicó que comenzaría un proceso de suspensión indefinida de operaciones, dado que las sobretasas arancelarias no eran lo suficientemente altas para mejorar la situación de la industria.

Con el pasar de los días, desde el Ministerio de Economía han trabajado con tal de dar continuidad a la operación de Huachipato por otras vías, incluso reuniéndose con el sector minero, íntimamente ligado a la empresa de Talcahuano.

Sin embargo, también enfatizó en su última visita a la región de Bío Bío y a los estudios de La Radio en Concepción de que “no existe una bala de plata” o un anuncio único que pueda resolver todos los problemas, pero que sí existe una voluntad de encontrar una solución.

Elecmetal: “Rechazamos que una mayoría en la Comisión construyera un margen de dumping donde no lo hay”

Luego de que se conociera el acta de la reunión de la Comisión Antidistorsiones, la empresa Elecmetal expresó sus reparos a la decisión de la instancia.

“Manifestamos nuestra absoluta sorpresa y rechazo acerca de la forma en que una mayoría de la Comisión ha construido artificialmente un margen de dumping para las importaciones de Elecmetal donde no lo hay, con infracción directa de los Tratados Internacionales que obligan a Chile, evidenciando que se ha politizado un proceso que debe ser técnico“, afirmaron en un comunicado.

De esta forma, la compañía sostiene que “existen graves errores de cálculo”, argumentando que Elecmetal informó precios de vena a clientes en valores netos de IVA “y la Comisión descontó nuevamente a ese precio un 19% del IVA al hacer los cálculos de margen de dumping. Una vez corregido este error, no corresponde aplicar a Elecmetal medida provisional alguna”, concluyó.