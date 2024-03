En entrevista exclusiva con Radio Bío Bío en Concepción, el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la crisis que enfrenta la compañía Siderúrgica Huachipato, una industria emblemática para la región del Bío Bío.

El ministro Grau enfatizó que el Gobierno considera a Huachipato como una industria estratégica para el país y que están dispuestos a hacer todo lo posible para encontrar una solución a la situación actual. A pesar de ser una empresa privada con derecho a tomar sus propias decisiones, desde el Ejecutivo están dispuestos, dijo, a trabajar en conjunto con la compañía para encontrar un camino a seguir.

El secretario de Estado también mencionó que se reunirá con los sindicatos para discutir los próximos pasos. Además, señaló que “la Comisión Antidistorsiones ha establecido tasas que la empresa ha considerado insuficientes. Existe la posibilidad de que las empresas puedan apelar o reconsiderar estas tasas“, explicó.

Asimismo, Grau afirmó que “para que Huachipato sea viable a mediano o largo plazo, es necesario que la minería compre más y a un precio más estable. Para ello, existen distintos caminos a seguir”, expuso.

Añadió que la empresa tiene que demostrar que existe dumping, es decir, que lo que se importa de China se vende a un precio menor que el costo. “La Comisión Antidistorsiones evalúa el nivel de dumping que existe y a partir de eso propone la sobretasa”, dijo.

Grau por Huachipato y la minería

Además, el ministro Grau mencionó que tuvo una reunión con las principales mineras del país. Planteó que tener una industria del acero nacional es clave para el país y para las mineras, ya que les da certeza logística. “Durante la pandemia de Covid-19, la posibilidad de importar acero desde China y otros países estuvo muy disminuida, por lo que fue clave tener producción nacional”, expuso.

“Las empresas mineras, cada una de ellas de forma individual, tienen que conversar con Huachipato y con otros forjadores de bolas de acero para encontrar una solución. El Gobierno ha estado tratando de encontrar puentes y distintas soluciones, y también puede haber otras alternativas”, mencionó.

Con respecto a la sobretasa, el Ministro aseguró que existe la voluntad del Gobierno de poder revisar al alza esto. Aclaró que los integrantes de la Comisión Antidistorsiones en su mayoría son funcionarios de gobierno o son designados por el Presidente de la República. “La decisión sobre las sobretasas fue una decisión mayoritaria pero no unánime. Las empresas tienen el derecho a hacer la reposición y a alegar por una sobretasa mayor”, aseveró.

Situación compleja y “no existe una bala de plata”

Nicolás Grau reconoció que la situación de Huachipato es compleja y que la empresa ha enfrentado dificultades financieras durante años. Aseguró que “no existe una bala de plata” o un anuncio único que pueda resolver todos los problemas, pero que sí existe una voluntad de encontrar una solución.

La empresa ha declarado que una sobretasa del 25% sería la solución, pero el Ministro Grau señaló que esto es solo una parte del problema. Explicó que la Comisión Antidistorsiones está evaluando la evidencia de dumping en dos productos, bolas de acero y barras de acero. “La empresa ha afirmado que tiene evidencia de dumping en bolas por algo más que un 30% y en barras por un 25%, y sostiene que se requiere un arancel en ambos productos de esa magnitud”, detalló el secretario de Estado.

Del mismo modo, el titular de Economía enfatizó que para que esto ocurra, la empresa que hace la solicitud en bolas tiene que solicitar ese valor. “Huachipato tiene que revisar la decisión que tomó en la Comisión Antidistorsión y ver si esa decisión consideró bien sus argumentos. Si no es así, la empresa tiene que entregar nuevos argumentos para acercarse a ese valor“, explicó.

Finalmente, el ministro Grau mencionó que esta es una noticia en desarrollo y que no podría hacer un anuncio respecto a cómo va a reaccionar la Comisión Antidistorsión a los antecedentes que aún no se han presentado. “No podría pasar por alto la institucionalidad del país para hacer tal anuncio“, indicó.

Revisa la entrevista completa aquí: