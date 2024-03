El director de la megafábrica de Tesla en Alemania, André Thierig, afirmó este martes que el presunto atentado contra una torre de alta tensión, que ha obligado a paralizar la producción en la planta, costará al fabricante estadounidense de automóviles eléctricos cientos de millones de euros.

La paralización de la producción causará daños “en el ámbito de los nueve dígitos”, dijo Thierig en una rueda de prensa en la que indicó que no es posible pronosticar con exactitud cuándo se podrá reanudar la actividad de la fábrica, ubicada cerca de Berlín.

“Habrá varios días de interrupción, no contamos con que ocurra en el curso de esta semana. Si podrá ser a principios de la semana que viene, se verá esta semana”, indicó.

Thierig señaló que en esta ocasión, la factoría que empezó a operar en 2021 no había recibido amenazas, pero recordó que ya había sufrido un presunto atentado incendiario con anterioridad y que también se produjo un ataque contra una vía ferroviaria próxima.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros empleados”, aseguró.

El director aludió además a las críticas por el impacto medioambiental de la fábrica y apuntó que el ambiente de suspicacia existente “alienta” este tipo de comportamientos, sin que se pueda adelantar aún si todo ello tendrá consecuencias para la proyectada ampliación de la gigafactoría.

Por su parte, Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, cargó en la red social X contra los perpetradores del atentado incendiario, que ha sido reivindicado por un grupo de extrema izquierda en un comunicado cuya veracidad todavía está siendo examinada por la Policía.

“O bien son los ecoterroristas más tontos del planeta o bien son marionetas de aquellos que no tienen buenos objetivos ambientales”, afirmó.

“Detener la producción de vehículos eléctricos, en lugar de la de vehículos (impulsados por) combustibles fósiles, es extrem dumm (extremadamente tonto, en alemán)”, remachó.

