Esta mañana la diputada RD, Maite Orsini, informó la negativa del Comité del Frente Amplio para votar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) hasta total despacho en la Cámara.

Los argumentos presentados por la representante de la bancada fueron que no querían caer en lo ocurrido con la ley Naín-Retamal: “Tenemos que aprender de las experiencias anteriores. Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar; nos pasó con la norma Naín-Retamal”, declaró.

Sobre esto debatían el periodista Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic en radio Infinita, cuando el animador de Mega tomó el relevo para criticar a la diputada: “Una línea permítanme sobre Maite Orsini, una no más, que usted ya se imagina cuál es”.

“Maite Orsini pidiendo que no hay que apurar las cosas para no hacerlas mal cuando Carabineros en este momento lo que más necesita es respaldo. Maite Orsini po’ que llamó a una generala de Carabineros después de que detuvieron al ‘Mago’ Valdivia, saltándose todo protocolo, todo pudor”, agregó Astorga.

Pero sus dichos no se detuvieron ahí: “Toda forma de accionar en la responsabilidad que le compete a un parlamentario. No si no vamos a hablar de Maite Orsini, la arañita, que se andaba subiendo y escalando los edificios, no vamos a hablar de Maite Orsini, la que se mete en los matrimonios, no, eso no me interesa, pero Maite Orsini po’“, afirmó entre risas socarronas.

“Por último, un favor a Carabineros, devuélvale la mano y apure el tranco en la discusión”, dijo a modo de cierre.