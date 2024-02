Elon Musk dio a conocer de que SpaceX transfirió el registro de constitución de la compañía a Texas, ello después de que una jueza de Delaware, donde actualmente está inscrita la firma espacial, anulase el acuerdo por el que el empresario recibió más de 55.000 millones de dólares.

“¡SpaceX ha trasladado su estado de constitución de Delaware a Texas! Si su empresa todavía está constituida en Delaware, le recomiendo mudarse a otro estado lo antes posible”, escribió el presidente ejecutivo de la compañía en la red social X.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!

If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY

