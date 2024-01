Una nueva alerta fue emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en esta ocasión por una entidad que estaría ofreciendo supuestos créditos a través de WhatsApp.

A esto se suma cuatro aplicaciones que serán denunciadas por la entidad por el presunto delito de usura.

Según detallaron en un comunicado, el primer caso corresponde a una imitadora de la Administradora de Fondos de Inversión Holding Managers S.A., la cual estaría ofreciendo créditos mediante mensajes de WhatsApp, según datos recabados por la Unidad de Investigación del organismo.

“Se trata de una entidad que aparentando ser supervisada por la CMF, le solicita a las personas que piden un crédito, pagos anticipados. Una vez recibido el depósito, el préstamo nunca es materializado“, detallaron.

Debido a esto, la Comisión decidió que va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa en contra de los responsables de la entidad que busca imitar a la mencionada administradora.

También se levantaron alertas por las aplicaciones “Ayuda efectivo, Vicucash, Credivida y Deseo Crédito”, quienes estarían ofreciendo préstamos vía web con un interés mayor a la Tasa Máxima Convencional.

Contra estas apps también se presentarán denuncias por el presunto delito de usura.

Finalmente, la CMF destacó que la aplicación “‘Elefante’ o ‘Elefante-préstamo’ no se encuentra regulada por este Servicio”.

Tal como en ocasiones anteriores, la CMF entregó recomendaciones a las personas para que no caigan en este tipo de estafas.

En este sentido, destacaron que la institución no realiza pagos a personas naturales “que no sean por la prestación de un servicio” y que no emite ningún tipo de seguro.

Además, recalcó que “las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales”, y que tales cuentas, incluidas las vistas o Rut no deben prestarse para recibir dinero de procedencia desconocida.