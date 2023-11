Durante este viernes se conoció el despido de Sam Altman, co fundador de OpenAI y e impulsor de ChatGPT, plataforma ícono de servicios de inteligencia artificial (IA).

La decisión se dio debido a que el directorio de la compañía tecnológica “ya no tiene confianza en Altman sobre su capacidad de dirigir la compañía”, luego de concluir que Sam “no ha sido siempre sincero en su comunicación con el directorio”.

Tras el fin de semana, el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, despejó algunas incógnitas al anunciar a través de X (antes Twitter) que contratará a a Sam y Greg Brockman, también co fundador de la compañía, para que lideren un nuevo departamento enfocado en IA.

“Estamos sumamente emocionados de compartir con ustedes que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus compañeros, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación de IA“, ha afirmado, a lo que el primero ha contestado: “La misión continúa”.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023